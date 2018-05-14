26 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşecek olan genel kurulda sarı kırmızılı kulübün mevcut başkanı Mustafa Cengiz'e oy vermek isteyenler gri, Ozan Korkut'a oy vermek isteyenler kırmızı, Ali Fatinoğlu'na oy vermek isteyenler mor, Dursun Özbek'e oy vermek isteyenler ise sarı renkli oy pusulası kullanacak.



Türk Telekom Stadyumu'nda yapılan renk seçimine adaylardan yalnızca Ozan Korkut katılırken, diğer adaylar temsilcileri vasıtasıyla temsil edildi.

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