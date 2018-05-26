Galatasaray Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda sonuçlar belli oldu ve Mustafa Cengiz, bir kez daha başkan seçildi! Ocak ayında koltuğu Dursun Özbek'ten devralan Mustafa Cengiz, üç yıl daha sarı-kırmızılı kulübün başkanlığını yapacak. Peki Mustafa Cengiz, seçimi nasıl kazandı ve Galatasaray'ın yeni yönetim kurulu kimlerden oluşuyor? İşte tüm detaylar...
1
1|29
Sarı-kırmızılı kulübün 101. dönem yönetiminin belirleneceği ve Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen kongrenin saat 11.00'de başlayan oy kullanma işlemi saat 15.00 itibarıyla sona erdi.
HABERİN DEVAMI
2
2|29
Oy kullanma süresinin dolmasının ardından kapatılan sandıklar, görevliler tarafından sayım için Tevfik Fikret Salonu'na getirildi. Sandık sonuçlarına göre Mustafa Cengiz, yeniden sarı-kırmızılı kulübün başkanı seçildi.
3
3|29
YENİDEN KARŞI KARŞIYA GELDİLER!
Galatasaray, 20 Ocak 2018'de tarihi bir seçim gerçekleştirilmiş ve Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün 37. başkanı olmuştu!
4
4|29
O dönemin başkanı Dursun Özbek, Evkur Yeni Malatyaspor yenilgisinin ardından erken seçim kararı alarak Galatasaray'ı seçime götürmüş ve bu kararı, sarı-kırmızılı camia tarafından 'Baskın seçim' olarak nitelendirilmiş, büyük tepki çekmişti.
HABERİN DEVAMI
5
5|29
Sarı-kırmızılılarda 100. dönem yönetiminin belirlendiği seçimde Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz yarışmıştı. Bu seçimle bir kez daha karşı karşıya geldiler.
6
6|29
Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen kongrede bin 623 oy alan Dursun Özbek'e, bin 703 oyla üstünlük sağlayan Mustafa Cengiz, 37. başkan olarak tarihe geçmişti. Cengiz, kulüp tarihinin 36. başkanı unvanına sahip Dursun Özbek'ten koltuğu devralmıştı.
Galatasaray'da Ocak 2018'de gerçekleştirilen seçim öncesinde son hafta Abdurrahim Albayrak ile birlikte Mustafa Cengiz ile anlaşan ve Sportif AŞ yönetim kuruluna giren Burak Elmas, 10 Mayıs'ta görevinden istifa etti. Burak Elmas, diğer bir başkan adayı Ozan Korkut'un listesinde yer aldı.
HABERİN DEVAMI
8
8|29
ABDURRAHİM ALBAYRAK, CENGİZ İLE KALDI!
Galatasaray'da Ocak 2018'deki seçim öncesinde Mustafa Cengiz ile anlaşarak Sportif AŞ Başkan Vekilliği görevine getirilen Abdurrahim Albayrak, Burak Elmas'ın aksine yola Cengiz ile devam etme kararı aldı.
9
9|29
Sarı-kırmızılılarda 5 kez yönetimde yer alan ve 5'inde de şampiyonluk yaşayan Abdurrahim Albayrak, Sevilay Yılman'ın sunduğu ve Habertürk TV'de yayınlanan 'Sevilay Soruyor' programında önemli açıklamalar yapmış ve Mustafa Cengiz'le kader birliği yaptığını dile getirmişti.
10
10|29
Cengiz, seçim sürecinde yürüttüğü kampanyada, Galatasaray Divan Kurulu'na şu vaatlerde bulundu:
HABERİN DEVAMI
11
11|29
❱ Seçimde ocakta verilen tepki oylarını, tercih oylarına dönüştürmek istediklerini belirtti. ❱
12
12|29
❱ 5’te 5 şampiyonluk yaşayan Abdurrahim Albayrak’la birlikte “Sistemi bozmayın” çağrısı yaptı.
13
13|29
❱ Teknokent projesiyle, otel inşaatını iş merkezine dönüştürmeyi planladığını açıkladı.
İŞTE SARI-KIRMIZILI KULÜBÜN YENİ YÖNETİM KURULU!
HABERİN DEVAMI
14
14|29
BAŞKAN
MUSTAFA CENGİZ
25.12.1949 Gaziantep doğumlu, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni (Mülkiye) bitirdi. 1978 yılında o zamana kadar kamuda görevli en genç Genel Müdür olarak TANSA (Tanzim Satışlar) Genel Md.’ne atandı. Bağlı 670 belediyenin iktisadi faaliyetlerine katkıda bulundu. 3 hükumet ile çalıştı. 1981 yılında kamudan ayrılarak, özel sektörde dış ticaret alanında faaliyette bulundu. Halen petrol ve akaryakıt sektöründe kendi şirketlerini yönetmektedir. Sektörde, TABGİS (Türkiye Akaryakıt İşveren Sendikası) genel başkanlığını yürüttü. TFF Dış İlişkiler Bölümü’nde fahri olarak görev yaptı. Galatasaray Spor Kulübü, Büyük Kulüp, Darüşşafaka Cemiyeti, Mülkiyeliler Vakfı üyesi olan Cengiz, evli ve bir erkek çocuk babasıdır. İngilizce, Fransızca ve Arapça bilmektedir.
15
15|29
YÖNETİM KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI
Murat Ece
12 Ocak 1951 İstanbul doğumlu olup, 1970 Galatasaray Lisesi (102.Dönem), 1974 Strasbourg Louis Pasteur Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. 1977’de Arthur Andersen’da başlayan iş hayatını 25 sene aynı şirkette Türkiye ve Balkanlar denetiminden sorumlu ortak olarak sürdürmüş, çalışma hayatına mali danışman olarak devam etmektedir. Çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir.
16
16|29
Mahmut Recevik
1958 İstanbul doğumludur. Saint Joseph Fransız Erkek Lisesi mezunudur. 1984 yılında İstanbul Üniversitesini, 1988 yılında Londra Üniversitesi Turizm ve Otelcilik okulunu bitirmiştir. 1990 yılından itibaren 10 sene Çırağan Palace Kempinski Otelinde çeşitli görevlerde bulunmuştur. 2000 yılından bu güne kendi işinde Turizm Yöneticiliği yapmaktadır. İngilizce ve Fransızca bilen Mahmut Recevik, evli ve 2 çocuk babasıdır.
HABERİN DEVAMI
17
17|29
F.Okan Böke
1965 İstanbul doğumludur. Texas A&M University’de lisans ve master yapan Böke, bankacılığa 1991 yılında Citibank New York’da başlamıştır. 1993-1998 tarihleri arasında İnterbank’da Hazine Birimi’nin hemen her bölümünde görev almış, 1998-2001 tarihleri arasında Körfezbank Hazine Müdürü, 2001-2004 döneminde TAİB’de Genel Müdür Yardımcılığı, 2004-2006 OSC Financial Consulting’de ortak, 2006’dan 2008 sonuna kadar da TSKB Hazine Müdürü olarak görev yapmıştır. 1 Ocak 2009 Tarihinde GFC Menkul Değerler – ODL Securities ortaklığına Genel Müdür olarak transfer olmuştur. Bloomberg TV de dört yıl piyasa yorumcusu olarak hizmet vermiştir. Kurucu ortağı olduğu Ceres Finansal danışmanlık şirketinde varlık yönetimi yapmakta ve yurt dışı belli başlı bankalara danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Almanca ve İngilizce bilmektedir.
18
18|29
Kaan Kançal
04.02.1966 İstanbul doğumlu olan Kaan Kançal, 1985 yılında Galatasaray Lisesi (117.Dönem), 1990 yılında İ.Ü İşletme Fakültesi’inden mezun oldu. 1995 yılında California National University San Diego’da Finans Yönetimi üzerine yüksek lisansını tamamlayan Kaan Kançal kendi şirketleri ile perakende, enerji ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Evli ve 2 çocuk babası olan Kançal, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.
19
19|29
M.Ömer Cansever
1953 İstanbul doğumludur. Ealing Technical College mezunudur. 1982 yılında Ahşap Ürün Sanayi’ni kurmuştur. Halen firmanın yönetim kurulu başkanı olarak çalışmaktadır. İngilizce ve Rusça bilmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
HABERİN DEVAMI
20
20|29
Abdürrahim Albayrak
1954 yılında Rize’de doğmuş olan Albayrak, 1977 yılında Altur Turzim Otobüs İşletmeciliği’ni kurmuştur. Altur Turzim Servis ve Tic. Ltd. Şti. yanında Altur Turizm Taşımacılık Petrol Ürünleri Otomotiv Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş., Altur Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş., Altur Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. ve Altur Turizm Filo Kiralama şirketlerinin yönetim kurulu başkanıdır. 1992 – 1994 Galatasaray Altyapı Başkanlığı, 2001 – 2013 arası çeşitli dönemlerde Galatasaray Futbol Şube sorumluluğu, 2014’te İkinci Başkan ve Futbol Şube Sorumluluğu ile yönetimde yer almıştır. Halen Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Yardımcısı’dır. Evli ve 7 çocuk babası olan Albayrak Almanca bilmektedir.
21
21|29
Doç. Dr. Emre Erdoğan
Doç. Dr. Emre Erdoğan 1971 Bursa doğumludur. Galatasaray Lisesi (122. Dönem) ve Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirmiş, aynı bölümde doktorasını tamamlamıştır. 1996’dan itibaren kamuoyu araştırmaları yapan Erdoğan, 2003 yılında bağımsız araştırma şirketi Infakto RW’yu kurmuştur. 2005’den beri Boğaziçi Üni. ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde çeşitli konularda ders veren Erdoğan, 2015’den bu yana İstanbul Bilgi Üni. Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Emre Erdoğan evlidir ve bir çocuk babasıdır.
22
22|29
Dorukhan Acar
Halen yerel ve küresel eğlence içerikleri üreten Insignia yapımın kurucu ortağıdır. Kariyerine yönetim danışmanlığı sektöründe başlamış, The Boston Coulsunting Group (BCG), İstanbul, Milano, Amsterdam ofislerinde finansal hizmetler, private equity, endüstriyel ürünler ve spor endüstrilerinde görev yapmıştır. Roland Berger Strategy Consultants Ortadoğu – Afrika – Türkiye ülke direktörü olarak yönetim danışmanlığı yapmıştır. Çeşitli üniverstelerde spor ekonomisi konusunda dersler vermektedir. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği üyesi olan Acar, Futbol Endüstrisi Çalışma Grubu başkalığını yürütmüş, “Futbol Kulüpleri Yönetim Rehberi”ni yayınlayan grupta yer almıştır. Acar, Clark Üniversitesi MA İşletme ve Ekonomi çift anadal lisansına ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Hukuku Yüksek Lisansına sahiptir. İleri derecede İngilizce ve Orta derecede İtalyanca bilmektedir.
HABERİN DEVAMI
23
23|29
Yusuf Günay
1965 yılında Sinop’ta doğan Günay, 1985 yılında A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye)’nden mezun olmuştur. Başbakanlıkta 1986 – 2001 yılları arasında Başbakanlık Uzmanı, Ekonomik Kararlar Daire Başkanı, Kanunlar ve Kararlar Genel Müdür Yardımcısı ve Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürü olarak görev yapmıştır. 1994 yılında Galatasaray Üniversitesi kuruluş kanununu dönemin Devlet Bakanı Sayın Coşkun Kırca ile birlikte hazırlayan ekipte yer almıştır. 2001 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Kurucu Başkanı olarak Bakanlar Kurulu kararıyla 6 yıl süre ile atanmış, bu süre içerisinde merkezi Roma’da bulunan Akdeniz Ülkeleri Enerji Kurumları (MEDREG) Başkan Yardımcısı ve merkezi Budapeşte’de bulunan Enerji Düzenleyici Kurumları Birliği (ERRA) Başkanlığını yürütmüştür. Evli ve 2 çocuk babası olan Yusuf Günay, iyi derecede İngilizce bilmektedir.
24
24|29
Dilek Kutlu
1974 doğumlu F.Dilek Kutlu, 1993 Galatasaray Lisesi (125.dönem) mezunudur. İstanbul Üniversitesi Fransız Filolojisi ve Anadolu Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunudur. İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Yönetim ve Planlaması Yüksek Lisans yapmaktadır. Fransızca ve Ingilizce bilmektedir.Ceyla'nın annesidir. 1994-1999 Radyo program yapımcı ve sunuculuğu 1999-2004 Odesa Dış Tic.Ltd..şirket müdürü 2004 ve sonrası eğitim sektöründe yöneticilik yapmaktadır. Galatsaray Lisesi atletizm takımı ve Galatasaray Lisesi Mezunlar Derneği 100.yil komitesinde görev almıştır.
25
25|29
YÖNETİM KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI
Metin Karakaya
1955 İstanbul doğumludur. Cambridge College ve İtalya Vicenza’da okumuştur. İtalyanca ve İngilizce bilmektedir. Deri teknologudur. Evli ve 2 çocuk babasıdır.
HABERİN DEVAMI
26
26|29
Banu Vahapoğlu Akgün
1969 İstanbul doğumlu. Beyoğlu Anadolu Lisesi’nden sonra tam yüzme burslu olarak üniversite eğitimini University of Arkansas’ta İşletme bölümünde derece ile tamamladı. 1980-1997 yıllarında Galatasaray Spor Kulübü’nde milli ve rekortmen yüzücü olarak hem takım hem de milli takım kaptanlığı yaptı. Türk Henkel Kimya San ve Tic AŞ’de finans yöneticisi olarak çalışıyor. Galatasaraylı Sporcular Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri. Evli, 2 çocuk annesi. İngilizce ve İtalyanca biliyor.
27
27|29
Erol Özmandıracı
10.12.1967 İstanbul doğumludur. Orta ve Lise öğrenimini İngiltere’de Carmel College’de tamamladı. ABD’de Syracuse Üniversitesi’nde ekonomi tahsili yaptı.1994’e kadar Nissho Iwai Corp. Japan Trade Co. firmasında Kimya ve Metal Dep. Satış Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü.1994’te Eralteks İthalat ve Dış Ticaret şirketi kurucu ortağıdır. 2013 yılından bu yana Kurucu Partner olduğu Kendo Gayrimenkul Şirketinde Y.K. Üyeliğini yapmaktadır. 2000 yılından beri Bay Gıda Şirketinde Kurucu Partner ve Y.K. Üye’liğini sürdürmektedir. Halen, 1997 yılında ortağı olduğu Bay İnşaat’ta Y.K Üyesi’dir. GSYİAD ve GYODER’e de üye olan Erol Özmandıracı, bir erkek bir de kız çocuk babasıdır.
28
28|29
İlber Aydemir
1983 İstanbul doğumludur. 2002 yılında Galatasaray Lisesi’nden (134. Dönem), 2007 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan İlber Aydemir, üniversite mezuniyeti sonrasında uluslararası bir hukuk bürosunun İstanbul ofisinde meslek hayatına başlamıştır. 2012 yılında katıldığı Koç Holding’de üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunmuş; akabinde halen yönetici ortağı olduğu A_C_L danışmanlık ve hukuk firmasını kurmuştur. Galatasaraylılar Derneği üyesidir. Evli, 2 çocuk babasıdır. İleri derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir.
HABERİN DEVAMI
29
29|29
Özgür Savaş Özüdoğru
1975 İzmir doğumlu olup 1995 yılında İTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği’nden mezun olmuştur. ODTÜ’de yüksek lisans programını kazanan Özüdoğru aynı yıl Ankara’da iş hayatına başlamıştır. İlk yerli tünel açma makinesini üreten E-Berk A.Ş., Özsöz Grup İnşaat A.Ş. ve Metalurji Akdağ Isıl İşlem şirketlerinin kurucu başkanıdır. Özüdoğru, ASO yönetim kurulu üyeliği, 1905 AGS yönetim kurulu başkanlığı, TOBB ve OSBÜK delegeliği yapmıştır ve Anadolu OSB Yönetim Kurulu üyesidir. Evlidir. İngilizce bilmektedir.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.