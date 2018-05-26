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BAŞKAN

MUSTAFA CENGİZ

25.12.1949 Gaziantep doğumlu, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni (Mülkiye) bitirdi. 1978 yılında o zamana kadar kamuda görevli en genç Genel Müdür olarak TANSA (Tanzim Satışlar) Genel Md.’ne atandı. Bağlı 670 belediyenin iktisadi faaliyetlerine katkıda bulundu. 3 hükumet ile çalıştı. 1981 yılında kamudan ayrılarak, özel sektörde dış ticaret alanında faaliyette bulundu. Halen petrol ve akaryakıt sektöründe kendi şirketlerini yönetmektedir. Sektörde, TABGİS (Türkiye Akaryakıt İşveren Sendikası) genel başkanlığını yürüttü. TFF Dış İlişkiler Bölümü’nde fahri olarak görev yaptı. Galatasaray Spor Kulübü, Büyük Kulüp, Darüşşafaka Cemiyeti, Mülkiyeliler Vakfı üyesi olan Cengiz, evli ve bir erkek çocuk babasıdır. İngilizce, Fransızca ve Arapça bilmektedir.