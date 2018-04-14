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Bu durumda Galatasaray, UEFA'ya 21 oyuncu bildirebilecek. Böyle bir ceza alması durumunda Sarı-Kırmızılılar 4'ü Türkiye'de yetişmiş, 4'ü de alt yapıdan çıkan en az 8 yerli ismi UEFA listesine koyacak.