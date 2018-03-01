Galatasaray'da Fernando’nun iyileşmesinin ardından diğer sakat oyuncuların da beklenenden hızlı tedaviye yanıt vermesi teknik heyeti keyfini yerine getirdi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre; 23 Şubat’taki Bursaspor maçında talihsiz bir şekilde Belhanda’ya takılıp düşen ve sahalara dönüşünün bir ayı bulabileceği konuşulan Eren Derdiyok dün tedavisinin ardından salonda kuvvet artırıcı program uyguladı. Eren’in beklenenden daha çabuk sahalara dönmesi bekleniyor.

4 Şubat’taki Sivas maçı sonrası sol arka adalesinde ileri derecede yırtık tespit edilen Jason Denayer dün tedavi sonrası kondisyonerler eşliğinde saha çalışmalarına başladı. Çapraz bağlarından operasyon geçiren ve ameliyatının ardından ilk haftayı dolduran kaleci Cedric Carrasso’nun da sahada çalıştığı bildirildi.





1 NUMARA SALONDA ÇALIŞTI

Deplasmanda T.M. Akhisarspor ile oynanan ve 2-1 kazanılan Ziraat Türkiye Kupası maçında belinden sakatlanan ve ağrılarla mücadeleyi tamamlayan Muslera’dan da sevindirici haber geldi. Herkesi korkutan Uruguaylı eldiven dün arkadaşlarıyla birlikte salonda çalıştı.

HER OYUNCUYA ÖZEL EGZERSİZ

Galatasaray, Türkiye Kupası maçı sonrası ara vermeden cumartesi günü Kardemir Karabük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Florya’daki antrenmanda her oyuncuya özel bireysel egzersizler yapıldı. Teleset Mobilya Akhisarspor’a karşı ilk 11’de forma giyen oyuncuların salonda yenilenme çalışması yaptığı antrenmanda diğer oyuncular üst vücut ve çabuk kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Sarı-Kırmızılılar, Kardemir Karabükspor karşılaşmasının hazırlıklarına bugün saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.