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Portkeizli yıldız, "Böyle bir isimden, ilk görüşmemizde kendimle ve planlarıyla ilgili çok güzel şeyler duydum. Böyle şeyleri hocamızın ağzından duymam çok önemli. Bu da beni mutlu etti ve bana güven kazandırdı" ifadelerini kullanmıştı.