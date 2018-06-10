UEFA kısıtlaması nedeniyle ‘kemer sıkmak’ zorunda kalan Sarı-Kırmızılılar, transferde sürpriz bir hamle düşünüyor.
Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre aı başta İngiliz ekipleri olmak üzere birçok Avrupa takımıyla anılan Garry Rodrigues’in iyi bir rakama satılması durumunda bu boşluğun Bruma’yla doldurulması planlanıyor.
Yönetimle transfer görüşmeleri sırasında bu konuyu açan Fatih Terim’in, “Rodrigues’e mali açıdan tatmin edici, reddedilmeyecek bir öneri gelirse değerlendirelim. Yerine Bruma’yı kiralamaya çalışalım” dediği öğrenildi.
GERİ DÖNMEK İSTİYOR!
Galatasaray’ın geçtiğimiz sezonun başında Leipzig’e 13 milyon Euro’ya sattığı Bruma, Alman ekibinde istenileni veremeyince, kiralık listesine kondu.
İstanbul’daki hayatını çok özleyen ve Galatasaray’la Şampiyonlar Ligi’nde oynamayı arzulayan 24 yaşındaki oyuncunun da eski takımına dönmek istediği bildirildi.
3. döneminde Fatih Terim’in özel isteğiyle 13 milyon Euro ödenerek Sporting Lizbon’dan transfer edilen Bruma, ayrıldığı için İmparator’la yalnızca 3 hafta çalışma imkanı bulmuştu.
Kendisine çok güvendiği Portekizli yeteneği istediği gibi değerlendiremeden Sarı-Kırmızılı kulüple yolları ayrılan tecrübeli hocanın, şimdi Bruma’nın dönüşüne oldukça sıcak baktığı öğrenildi.
41 MAÇTA 7 GOL 2 ASİST!
Büyük umutlarla gittiği Leipzig’de başta 11’e girmeye başlayan Bruma, daha sonra yedeğe düştü.
Yeniden form yakalayınca sezonun orta bölümünde tekrar 11’e dönen genç yetenek, son haftalarda ise kızağa çekildi.
Sezon boyunca Bundesliga’da oynadığı 29 maçta 4 gol ve 2 asist yapan Bruma, Şampiyonlar Ligi’nde ise hiç skora destek veremedi.
Diğer kulvarlarla birlikte genç oyuncu, Alman ekibine toplamda 41 maçta 7 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
TRANSFERİ SONRASI TERİM'E ÖVGÜLER DÜZMÜŞTÜ
Galatasaray'a transfer olduktan sonra kulüp televizyonuna açıklamada bulunan Bruma, Fatih Terim'in Avrupa çapında tanınan çok önemli bir teknik direktör olduğunu belirtmişti.
Portkeizli yıldız, "Böyle bir isimden, ilk görüşmemizde kendimle ve planlarıyla ilgili çok güzel şeyler duydum. Böyle şeyleri hocamızın ağzından duymam çok önemli. Bu da beni mutlu etti ve bana güven kazandırdı" ifadelerini kullanmıştı.
REKORLA VEDA ETMİŞTİ!
Galatasaray'dan Almanya'nın Leipzig takımına transfer olan Portekizli yıldız oyuncu Armindo Bruma, sarı-kırmızılı kulübe bonservis rekoruyla veda etmişti.
Sarı-kırmızılı kulübün 2013-2014 sezonu başında Portekiz'in Sporting Lizbon ekibinden 10 milyon Euro bonservis ve 1 milyon Euro imza ücreti karşılığı büyük ümitlerle transfer ettiği Bruma, bonuslarla beraber Galatasaray'a 15 milyon Euro'luk bir gelir sağlamıştı.
Galatasaray'ın Bruma'dan kazandığı para, kulübün bir oyuncu satışından elde ettiği en yüksek gelir olarak tarihe geçmişti.
Sarı-kırmızılı kulüp, daha önce Arda Turan'ın Atletico Madrid'e satışından 13 milyon Euro, Abdel Kader Keita'nın Katar ekibi El Sadd'a satışından ise 8,5 milyon Euro kazanmıştı.
85 MAÇTA 15 GOL!
Galatasaray kariyerine 2013-14 sezonunda başlayan Bruma, sahaya çıktığı 85 resmi maçta 15 gollük bir performans ortaya koymuştu.
İlk sezonunda 7 lig, 3 Türkiye Kupası ve 5 Şampiyonlar Ligi maçı oynayan Bruma, 1 gol bulurken, ikinci sezonunda ise 20 lig, 8 Türkiye Kupası, 4 Şampiyonlar Ligi ve 1 TFF Süper Kupa müsabakasında süre alıp, 3 kez rakip ağları havalandırmıştı.
Portekizli oyuncu, 2015-2016 sezonu başında 1,9 milyon Euro bedel ve 7,5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Real Sociedad'a kiralanırken, İspanyol ekibi satın alma opsiyonunu kullanmayınca Bruma, 2016-2017 sezonu başında tekrar sarı-kırmızılı ekibe dönmüştü.
Sarı-kırmızılı ekipteki en etkili dönemini 2016-2017 sezonunda geçiren Bruma, 30 lig, 6 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa müsabakasında sahaya çıkıp, rakip ağları 11 kez havalandırmayı başarmıştı.
"HAFTAYA BELLİ OLUR!"
Orta sahada Fernando’ya partner arayan G.Saray’ın ilk hedefi Badou Ndiaye...
Geçtiğimiz sezonun başında Osmanlıspor’dan transfer edilip devre arasında İngiltere’nin Stoke City takımına satılan Senegalli, Ada ekibi küme düşünce ayrılmak istediğini yönetime iletti.
G.Saray’a açık kapı bırakan menajer D’Avfilla, “Ndiaye şu an için Dünya Kupası’na konsantre olmuş durumda... G.Saray ile ilgili durum nasıl gidiyor sorusunun yanıtını ise gelecek hafta verebilirim. O zaman daha net konuşabilirim” ifadelerini kullandı.
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