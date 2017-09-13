Galatasaray'da divan kurulu toplanıyor

Sarı-Kırmızılı kulübün eylül ayı olağan divan kurulu toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Gayrettepe Dedeman Otel’de yapılacak toplantı saat 13.30’da başlayacak. Zirvede Dursun Özbek yönetimi; Riva ve Florya projelerindeki gelişmeler, Galatasaray Adası ve diğer tesisler ile ilgili bilgi verip mali tabloları sunacak.

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Divan Kurulu Toplantısı