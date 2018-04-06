Kulüp televizyonunda bir programa katılan Böke, çok mutlu ve gururlu olduklarını belirterek, "Başından beri güvenim sonsuzdu. Orada olacağımızı biliyordum. Başkan, hocamız, menajerler, kaptan, oyuncularımız bir gurur tablosu çizdi. Galatasaray gerek basketbolda, gerekse voleybolda Türk kadınını en iyi şekilde temsil ediyor. Galatasaray'ın ne olduğunu, kim olduğunu, Türk voleybolunun nerede olduğunu herkese ilan ettiler. Biz yürümeye devam edip buraya şampiyonluk kupasını da getireceğiz inşallah." diye konuştu.

''BÜKREŞ ÇOK YAKIN, TARAFTARIMIZ BİZİ YALNIZ BIRAKMASIN''

Futbolda olduğu gibi voleybolda da taraftara açık idman yapacaklarını ve sarı-kırmızılı taraftarlardan destek beklediklerini aktaran Böke, şunları kaydetti:

"Biz taraftara açık antrenmanı uğur haline getirdik. Final Four'dan önce de mutlaka yapılacak. Bükreş çok yakın. Taraftarımız bizi orada da yalnız bırakmasın. Biz şampiyonluğu alıp geleceğiz oradan. En başında da söylemiştim bunu, başkanımız gibi 'biz şampiyon olacağız, inan edin' demiştim. Bizim özel uçağımız da var, kaldıracağız. Taraftarın bizi yalnız bırakmaması lazım. Final Four tişörtlerinin dizaynına da başlayacağız. Bu kızlar dolu sahalarda oynamayı hak ediyor. Önümüzdeki Fenerbahçe serisinde de bizi yalnız bırakmasınlar. Türkiye'ye birkaç defa gelen Şampiyonlar Ligi kupasını umuyorum ki bir kez daha Galatasaray getirecek."

Sarı-kırmızılı oyuncu Neslihan Demir Güler'in son maçtaki performansıyla kendini bir kez daha gösterdiğine değinen söyleyen Böke, "Bu maç 5 sete uzasaydı Neslihan herhalde 60 sayı yapacaktı diye yazmışlar. Bunu da Neslihan bu takıma getirilirken eleştiri yapanlar düşünsünler. Dün Neslihan bir kez daha nasıl bir oyuncu olduğunu gösterdi. Hakikatten gurur duyulacak bir tabloydu." ifadelerini kullandı.