Galatasaray'da 26 Mayıs’ta yapılacak olan başkanlık seçimine adaylığını koyan Dursun Özbek, A Spor’a önemli açıklamalarda bulundu. Kendisinin döneminde yapılan transferlerin şampiyonluğa ulaştığını söyleyen eski başkan Özbek, şu ifadeleri kullandı: “Galatasaray’ın 21. şampiyonluğunu kutlamak istiyorum. Çok gururlandık. 21. şampiyonluk bize çok yakıştı. İnşallah bundan sonra da böyle devam ederiz. Galatasaray ilklerin takımı 5. yıldızı da herkesten önce takacağız”

“Bu bir planlama sonucunda oluşan şampiyonluktur, öyle kendiliğinden olan bir durum yok. 2015 yılına gitmek gerekiyor, 2014-2015 sezonu başında yepyeni bir takım oluşturduk. Biz yönetime geldiğimizde doymuş bir takım vardı. Men cezası almış bir takım vardı. Takımın yenilenmesi ihtiyacı söz konusuydu. Bir plan dahilinde bunu yaptık ve 2017-18 sezonuna başlarken yeni takım kurduk. 10’a yakın transfer yaptık bunların 8-9’u sürekli sahadaydı. Fatih Terim hocamızı getirmekle bu kurulan kadroyu taçlandırmış olduk.”

"FATİH TERİM'İ İSTEDİM, DEMİRÖREN VERMEDİ"

Fatih Terim’i çok daha önce takıma getirmek istediğini söyleyen başkan adayı Dursun Özbek, “Bizim Fatih hocayla ilişkimiz yeni başlamıyor. Galatasaray’ın sezona iyi başladığı doğru ama bir süreçte kırılma noktası oldu. Bu süreçte Fatih Terim hocamızı getirerek kurduğumuz takımı taçlandırdık. Biz yönetime geldiğimizde hamza hoca ile yollarımızı ayırdık, sonra Fatih hocamızla görüştüm. Fatih hoca ile Galatasaray etle tırnak. O dönem Sayın Yıldırım Demirören ile görüştüm. ‘Bizim hocamıza ihtiyacımız var, geri istiyoruz’ dedim. Demirören o zaman Terim’in bir projeyle geldiğini ve müsaade edemeyeceğini söyledi. Bu ara dönemde hocaya teklif ettim ve hoca kabul etti. Fatih hoca her zaman aklımda vardı. hocamız “Nerede kalmıştık” tweetini atarken ben de yanındaydım” ifadelerini kullandı.

"HER SENE DEVLER LİGİ"

Liseli veya lisesiz ayrımı yapılmasını doğru bulmadığını söyleyen Dursun Özbek, “G.Saray Kulübü lisede doğup büyümüştür ve taraftarıyla birlikte dünya markası haline gelmiştir. İkisini birbirinden ayırmak mümkün değildir” dedi. Transferler ilgili olarak da iddialı mesajlarına devam eden Özbek, “G.Saray’ı geleceği götürecek bir yönetim kurulundayız. Taraftarımıza ‘uçaklar inecek’ diyorum. Tecrübelerimiz oldu, dersler aldık. Biz G.Saray’ı daha iyi yerlere çıkaracağız. Yaşasın Galatasaray” diye konuştu.

ÖZBEK PROJELERİNİ BUGÜN AÇIKLIYOR

Dursun Özbek, bugün düzenlenecek lansmanla birlikte projelerini açıklayacağını söyledi. Eski başkan, “Yeni ekibi kurarken, geçmişten dersler çıkardık. G.Saray’ı geleceğe taşıyacak planlar yaptık. Bu 4 aylık dönem hazırlık dönemi gibi geçti. Son 4 ayda çok çalıştık. Hatta yönetimde olduğumuzdan daha fazla çalıştık. Yeni projelerimiz var. Bunları da açıklayacağız zaten” dedi.

"ÇIKIŞI OLAN TEK KULÜBÜZ"

Riva ve Florya’nın 40 yıl önce G.Saray’a destek olsun diye alınan araziler olduğunu belirten Özbek, G.Saray’ın mali durumunun diğer kulüplerden daha iyi olduğunu söyledi. Özbek, “Riva’dan 340 milyon TL geldi. Süreç içinde devamı da gelecek. G.Saray’ın banka borcu 179 milyon dolar. Emlak Konut’tan gelen parayı borçtan düştüğünüz zaman kalan bu. G.Saray batıyor deniliyor ama kendi imkanlarıyla çıkışı olan tek kulüp G.Saray’dır” dedi.

"ADA'YA KÖŞK YAPACAĞIZ"

Göreve gelir gelmez G.Saray Adası’yla ilgili çalışmalara başlayacağını söyleyen Özbek, şu ifadeleri kullandı: “Adanın eskisi gibi G.Saraylılar’a hizmeti için çalışıyoruz. G.Saray Adası, G.Saray’ın boğazdaki mührüdür. G.Saray’ın güzel bir köşk yapacağız ve sosyal tesisi olmasını sağlayacağız. Seçilirsem eğer bu kulübün mührünü tekrar oraya koyacağım.”