Spor Toto Süper Lig'de 16. haftada alınan Evkur Yeni Malatyaspor yenilgisinin ardından teknik direktör Igor Tudor'la yolları ayıran ve olağanüstü seçimli genel kurul kararı alan Dursun Özbek, 20 Ocak'ta gerçekleştirilen seçimde başkanlık koltuğunu Mustafa Cengiz'e kaptırmıştı. Sarı-kırmızılıların 36. başkanı olan Özbek, bin 623 oy almış ve sonrasında kabuğuna çekilmişti.

Hürriyet'te yer alan habere göre Özbek'in gözü mart ayında gerçekleştirilecek mali kongrede. Eski başkan, mali kongrede ibra edilmesi durumunda kritik bir adım atacak. Yakın dostlarıyla başkanlığa yeniden aday olma kararı aldığını paylaşan Özbek, seçim çalışmalarına şimdiden başladı.

Herkesin dikkat kesildiği mali genel kurulda ibra oylaması üzerine Özbek'i destekleyen üyelerin çalışmla içerisinde olduğu ve bu kritik zirve sonrasında eski başkan Özbek'in kararını resmen açıklayacağı öğrenildi.