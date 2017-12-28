Galatasaray’da olağanüstü kongre için geri sayıma geçilirken son günlerde kulislerde hareketli saatler yaşandı. Gazete Habertürk'ten Meriç Müldür'ün haberine göre, adaylık için yarın son gün ve Dursun Özbek’in karşısına henüz ciddi bir aday çıkmadı. Muhalefetin tüm çabaları sonuçsuz kaldı, Duygun Yarsuvat da ikna edilemedi.
YAKIN ÇEVRESİ İSTEMİYOR
Yarsuvat önceki gün sabah saatlerinde bir grup kongre üyesinin “Aday olacak mısınız?” sorularına “Evet, seçime gireceğim” yanıtını verdi. Ancak yakın çevresi yaşı ve sağlığının yerinde olmaması nedeniyle Yarsuvat’ı bu kararından vazgeçirdi. Aynı grup Duygun başkana “ Dursun Özbek devam etmeli. Projeleri bitirmesi lazım” dedi.
‘GİRMEYİN KAYBEDERSİNİZ...’
Yarsuvat’ın aday olmaması gerektiğini düşünenler de “Seçime girerseniz kaybedersiniz. Kaybedeceğiniz seçime de girmeyin. Biz sizin kaybeden başkan olarak anılmanızı istemiyoruz” telkininde bulundu. Günün ilerleyen saatlerinde ise Özbek-Yarsuvat zirvesi gerçekleşti. Özbek’in kurmayları “Camiayı bölmeyelim” diyerek Yarsuvat’tan aday olmamasını istedi. Geçmiş dönemde Yarsuvat’ı destekleyen ve şu anda ise Özbek’in ekibinde yer alan bu grup “Biz sizi çok seviyoruz. Ama seçime girerseniz camiayı bölmüş oluruz” diye konuştu.
‘1.5 SENE SONRA SEÇİM YAP’
Yarsuvat ise “Öyleyse mayıs ayında seçim yapın” karşılığını verdi. Duygun Yarsuvat’ın “Mayıs ayında olmazsa 1.5 sene sonra Dursun Özbek seçim yapmalı, daha güçlü bir yönetim oluşturmalı. En azından seçimi taahhüt etmeli” şartını sunduğu öğrenildi. Ancak Özbek’in şu anda mayısta seçime gitme gibi düşüncesi yok. Çoğunluk ise mayıs ayında olmasa bile Özbek’in görev süresinin erken seçimle noktalanabileceği görüşünde. Elbette olası bir şampiyonluğun, rüzgarı tamamen tersine çevireceği de bir gerçek.
LİSELİLERE KONTENJAN
Muhalefet aday çıkarmakta zorlanırken, Özbek de yeni yönetim kurulunun oluşumunda sıkıntı yaşıyor. Özbek ekibini güçlü isimlerle takviye etmek istese de problemlerle karşılaşıyor. Başkan hafta içinde yeni isimler konusunda görüş alışverişinde bulundu. Özbek, Yarsuvat ve liseli başka bir grupla yaptığı görüşmede “Yönetime aday verin” dedi ve kontenjan hakkı tanıdı.
KONGREYE PROTESTO
Şu ana kadar yeni bir aday çıkmasa da muhalefetin son bir hamle yapabileceği konuşuluyor. Yorumlar ise “7 bin 700 üyenin oy hakkı var. Yaklaşık 3 bin katılım olur, Özbek 2 bin oy alır” şeklinde. Son gelişmeler ve Yarsuvat’ın da adaylığı kabul etmemesi durumunda, camiada önemli bir grubun protesto anlamında kongreye katılmayacağı belirtiliyor.
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