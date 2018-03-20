Milli maçlar nedeniyle liglere verilen bir haftalık aranın ardından Türk Telekom Stadı’nda Trabzon’u ağırlayacak olan Galatasaray’da, teknik direktör Fatih Terim, öğrencilerinden kendilerine iyi bakmalarını istedi.

Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre takımının son dönemdeki performansından oldukça memnun kalan İmparator, milli ara dönüşünde kaldıkları yerden devam etmeleri gerektiği konusunda oyuncularını uyardı. Bu tip araların dönüşlerinde takımların performans anlamında biraz düştüğünü bilen deneyimli teknik adam, milli takımlarına gidenlere “Düzenli beslenin, antrenmanlar ve maçlardan artan zamanlarda sosyal hayatınıza dikkat edin, dinlenmeye çalışın. Sağlam gidin, sağlam dönün” telkinlerinde bulundu.

Tecrübeli hoca, 3 günlük tatili fırsat bilerek şehir dışına çıkanlara da zorlu rakiplerle karşılaşacaklarını hatırlatıp “Beslenmenize, yediğinize içtiğinize ve uyku düzeninize çok dikkat edin. İyice dinlenin, kafanızı boşaltın” dediği bildirildi.