Rusya'nın ev sahipliğinde perşembe günü başlayacak Dünya Kupası öncesinde Galatasaray da hazırlıklarını tamamlıyor. Vatan'ın haberine göre Galatasaray scout ekibinden iki kişiyi Rusya'ya yollayacak!

Galatasaray'da Fernando Muslera, Younes Belhanda Dünya Kupası'nda boy gösterecek oyuncular. Ancak geçen sezon devre arasında kiralanan ve sarı-kırmızılılardaki performansıyla dikkat çeken Yuto Nagatomo da izlenecek. Sarı-kırmızılı kurmaylara her gün rapor yollayacak olan scout ekibi, ayrıca Aslan'ın bu organizasyondaki gözü kulağı olacak.

Dünya Kupası'nda beğenilen oyuncuları da Terim ve ekibine sunacak olan scout ekibi, teknik heyetten de onay gelirse burada transfer için ilk hamleyi de yapmış olacak.