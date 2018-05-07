Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-1 yenerek son 2 haftaya 3 puan farkla lider giren Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde daha iyi bir performans ortaya koyuyor.
Sezona başladığı Hırvat teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki 16 karşılaşmada 32 puan kazanan sarı-kırmızılı takım, tarihinin en büyük başarılarını yaşadığı Fatih Terim'in göreve gelmesinden sonra çıktığı 16 müsabakada 37 puan topladı.
Tudor idaresinde oynadığı 16 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 4. kez teknik direktörlük koltuğunun emanet edildiği Terim yönetimindeki 16 karşılaşmanın 12'sini kazandı, birinde berabere kaldı, 3'ünde ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.
GÜÇLÜ RAKİPLERDEN 10 PUAN ALDI
Igor Tudor döneminde ligin üst sıralarında bulunan 4 rakibinden bir puan alabilen Galatasaray, Fatih Terim idaresinde bu takımlarla oynadığı maçlardan 10 puan çıkardı.
Sezonun ilk yarısında Tudor idaresinde Fenerbahçe ile berabere kalan sarı-kırmızılı takım, Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Trabzonspor'a mağlup oldu ve bu müsabakalarda sadece bir puan kazanabildi.
Galatasaray, sezonun ikinci yarısında Terim yönetiminde ise Fenerbahçe ile berabere kalırken, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'u yenerek, bu maçlarda hanesine 10 puan yazdırdı.
DERBİ GALİBİYETİ HASRETİNİ SONLANDIRDI
Galatasaray, Fatih Terim'in göreve gelmesiyle uzun süreli derbi galibiyeti hasretini de sonlandırdı.
Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 2-0 yenen sarı-kırmızılı takım, 11 maç aradan sonra derbi kazandı.
Galatasaray, daha önce ligde Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı 11 derbiden 6 yenilgi ve 5 beraberlikle ayrılmıştı.
DAHA ÇOK ATTI, DAHA AZ YEDİ
Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde hem hücum hem de savunmada daha başarılı bir performans sergiledi.
Igor Tudor ile çıktığı 16 maçta 34 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılı takım, Terim dönemindeki 16 karşılaşmada ise 38 kez topu ağlarla buluşturdu.
Hırvat teknik adam idaresindeki maçlarda rakiplerinin 21 golüne engel olamayan Galatasaray, Terim yönetimindeki karşılaşmalarda ise 12 gol yedi.
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