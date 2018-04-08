Liderliği maç fazlasıyla Medipol Başakşehir’e kaptıran Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanından 3 puanla dönüp koltuğu geri almanın hesaplarını yapıyor. Gazete Habertürk'ün haberine göre Florya’daki hava, stres dolu zorlu haftalar öncesi Fatih Terim’in şampiyonluğa olan inancını en üst noktaya çıkarıyor. Sezon sonunda hedefe ulaşmak için kenetlenen öğrencilerinin antrenmanlara adeta koşa koşa gelmesi, çalışmalarda varını yoğunu ortaya koyması tecrübeli hocayı oldukça mutlu ediyor.

Terim’in zaman zaman idman dozunu artırmasına rağmen hiç şikayet etmeyen oyuncular, ekstra çalışmalar yaparak da form grafiklerini en üst düzeyde tutmaya çalışıyor. Selçuk İnan’ın 11’in vazgeçilmezi olması, Donk’un forma bulması, Sinan Gümüş’ün rotasyona girmesiyle birlikte Florya’da “Çalışan, oynar” düşüncesi hayata geçerken, bu durum yedeklerin de idman performanslarını artırmalarını sağladı. Antrenmanlar kıran kırana geçmeye başladı.

‘KUPANIN HABERCİSİ’

Fatih Terim’i en çok sevindiren konuların başında ise takımın omurgasını oluşturan yabancılar arasındaki dostluk bağı geliyor. Antrenmanlar sonrası yabancılar ailecek de görüşüyor. İmparator, genel olarak Florya’da herkesin yaptığı işten keyif alması, neşe içinde çalışması nedeniyle bu sinerjiyi “21. şampiyonluğun habercisi” olarak görüyor.

BASKI YOK NEŞE VAR

Galatasaray, yarın Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün tek idmanla devam etti. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya’da yapılan antrenmanda eğitsel amaçlı oyun, çıkış sürati ve sınırlı alanda oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Futbolcuların oldukça neşeli olduğu ve idmanda kahkahaların eksik olmadığı bildirildi.