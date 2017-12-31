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HÜCUMUN SOLUNDA OYNAMASI AVANTAJ

33 yaşındaki yıldızın hem forvet, hem de sol kanatta oynayabilmesi nedeniyle, Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis ile iyi bir ikili olabileceğini düşünen Terim’in, Love’un transferi için girişimde bulunulmasını istediği öğrenildi.