Sarı-kırmızılı kulüpte 4 adayın da buluştuğu ortak nokta, şampiyonluğun mimarı olan teknik direktör Fatih Terim’le devam edilmesi... Başkanlık seçiminden çıkacak sonucun, Florya’ya da yansımaları olacak. Eğer Mustafa Cengiz devam ederse, Sportif A.Ş. Başkan Vekilliği’nden yönetime terfi eden Abdurrahim Albayrak yine Fatih Terim’le kol kola çalışacak. 44 yaşındaki genç aday Ozan Korkut’un seçilmesi halinde ise bu görevi Burak Elmas’ın üstlenmesi bekleniyor. Eski başkan Mehmet Özbek daha önce Florya’yı kardeşi Mehmet Özbek’e emanet etmiş, bu durum zaman zaman eleştiri konusu olmuştu. Özbek seçilmesi halinde bu görevi kimin üstleneceği netleşmedi. Diğer başkan adayı Ali Fatinoğlu’na ise seçimde fazla şans verilmiyor.



ÖNCE SAT, SONRA AL



Yeni yönetimin önünde ödenmesi gereken transfer alacakları dışında, sözleşmelerde yazan şampiyonluk primleri ve puan başı primler de bulunuyor. Ayrıca UEFA ile yapılan anlaşma gereği transferde bonkör davranılamayacağı için, kaynak yaratılması amacıyla bazı yıldızların satışına da onay verilmesi bekleniyor.

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