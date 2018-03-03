Haftaya lider giren Galatasaray, Kardemir Karabükspor deplasmanından 7-0'lık galibiyetle döndü. Puanını 50'ye yükselten sarı-kırmızılılar liderliği Medipol Başakşehir'den devraldı. Galatasaray, ilk yarıyı 6-0 önde tamamlarken Bafetimbi Gomis, attığı 4 golle adeta yıldızlaştı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, tarihi fark sonrasında disipline vurgu yaptı. Terim'in maç sonrasında yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar şöyle:

"Bu skorda en önemli sebep rakibimizin kim, hangi durumda olduğundan bağımsız, ciddi ve disiplinli olmamızdı. Herhalde bu galibiyeti bu hazırladı. Çünkü bizim için ciddiyet ve disiplin, vazgeçilmez iki önemli öge. Bu her maç için geçerli, rakibimizin durumundan bağımsız."

"Devre arasına farklı bir skorla girmemiz Fernando'ya şans vermemizi sağladı, çok da iyi oldu. Üzerindeki ürkekliği atacak inşallah. Fernando, bizim orta sahamıza dinamizim katacak ve bunun yanında orta sahada daha fazla oyuncu imkanımız olacak. Bizim için önemli bir kazanç.