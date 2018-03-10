2 aylık sakatlık döneminin ardından takımla çalışmalara başlayıp Karabük deplasmanında 45 dakika süre alan Fernando’nun sarı kart sınırında bulunması teknik direktör Fatih Terim’i endişelendiriyor. Bir sonraki hafta oynanacak Kadıköy’deki F.Bahçe derbisinde Brezilyalı oyuncuyu ilk 11’de sahaya sürmek isteyen deneyimli hoca, Konya maçında oyuncusunu riske edip etmeme konusunda henüz kesin kararını vermedi. Terim yarınki maça Ryan Donk’la başlamayı düşünürken, GS TV’ye konuşan Fernando, şu ifadeleri kullandı: “Hedefimiz her zaman taraftarımızı mutlu etmek. İyi performans göstererek ve hepsinden iyi sonuçlar alarak hedefimize ulaşmak istiyoruz.”

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER