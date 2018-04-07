İstanbul'da 3-2 yenildiği İtalyan İgor Gorgonzola’ya deplasmanda 3-1 mağlup ederek Final-Four’a kalan Galatasaray’da büyük mutluluk yaşanıyor. Voleyboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Okan Böke, gururlu olduklarını belirterek, “Başından beri güvenim sonsuzdu. Biz yürümeye devam edip buraya şampiyonluk kupasını da getireceğiz inşallah” dedi. Futbolda olduğu gibi voleybolda da taraftara açık idman yapacaklarını aktaran Böke, “Bükreş çok yakın. Özel uçak kaldıracağız. Taraftarımız 5-6 Mayıs’taki Final Four’da bizi yalnız bırakmasın. Şampiyonluğu alıp geleceğiz. Final Four tişörtlerinin dizaynına da başlayacağız” ifadesini kullandı.



KADIN VOLEYBOLUNA TÜRK AMBARGOSU



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