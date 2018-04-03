Mukavelesi ve maaşı tartışılan Selçuk İnan için Terim 'sözleşmeyi uzatalım' dedi, Kaptan da fedakarlığa gitti... Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-1 kazandıkları Trabzonspor maçından sonra Selçuk İnan'a övgüler yağdırmış ve "Gelmeseydik Selçuk gider miydi? Büyük ihtimalle. Selçuk yeni yeni şeyler yapıyor. Defansın arasına ve arkasına koşular yapıyor. Selçuk'tan vazgeçmeyi düşünmüyorum. Oynar ya da oynamaz, kadronun içinde olacaktır" demişti.
KARİYERİNİ KAPTAN OLARAK TAMAMLAYACAK
Sabah'ın haberine göre; Terim'le yeniden doğan Selçuk İnan'la sezon sonunda yeni sözleşme imzalanacağı ortaya çıktı. Bir sene sözleşmesi kalan Selçuk'un 2 milyon 950 bin Euro olan garanti ücretini 1 milyon 750 bin Euro'ya indirmeye hazır olduğu öğrenildi. Futbolu Galatasaray'da bırakmak isteyen 33 yaşındaki kaptan maaşında 1 milyon Euro'nun üzerinde fedakarlık yapacak ve sözleşmesini 2 yıl daha uzatacak. Galatasaray'da 276 maça çıkan ve 50 gol atıp 60 asist yapan Selçuk İnan, İgor Tudor dönemi dışında 11'in değişmez ismi olmayı başarmıştı. Galatasaray kaptanı bugüne kadar sarı-kırmızılı formayla 23 bin 291 dakika ter döktü.
GENÇLERBİRLİĞİ ŞAMPİYONLUK MAÇI GİBİ
Trabzonspor maçında sahanın en iyilerinden olan Selçuk İnan, 90 dakikanın ardından şu açıklamaları yaptı: "Takımdaki herkes şampiyonluğu çok istiyor. İşte görüyorsunuz çok iyi mücadele ediyoruz. Yetenekli oyunculara sahibiz. Fatih Terim hocamızla çalışmak hepimiz için ayrıcalık. Ligde artık her şey bize bağlı. Bu yüzden rahatız. Kendimize güveniyoruz. Her maç bir final. Deplasmanda oynayacağımız Gençlerbirliği maçına da şampiyonluk maçı olarak bakıyoruz.''
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