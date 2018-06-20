Galatasaray'ın Yuto Nagatomo transferinde mutlu sona ulaştığı öne sürüldü. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve büyük beğeni toplayan Nagatomo'nun bonservisinin alınması için uzun süredir görüşmeler sürüyordu. Sky Sport'un ünlü muhabiri Gianluca Di Marzio, Galatasaray ve Inter'in Nagatomo'nun bonservisi için 3 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardığını duyurdu.

Japonya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele eden Nagatomo'nun transferiyle ilgili resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor.