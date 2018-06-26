Igor Tudor’un geçtiğimiz sezon başında kadro dışı bıraktığı ancak Fatih Terim’in gelişinin ardından adeta küllerinden doğan Ryan Donk, kariyerine Galatasaray’da devam edecek. Önemli katkı sağladığı şampiyonluğun ardından sözleşmesi sona eren Hollandalı ön liberonun, Sarı-Kırmızılılar’la bu hafta içerisinde mukavelesini yenileyeceği öğrenildi. Yılda 1.5 milyon Euro alan Donk’la aynı ücretle 1+1 senelik kontrat yapılacağı bildirildi.





JASON DENAYER'İN AKLI GALATASARAY'DA

Aslan'ın 2015-16 ve 2017-18 sezonlarında İngiltere’nin Manchester City’den kiraladığı Jason Denayer’ın aklı fikri Galatasaray’da. Kariyerine Sarı-Kırmızılılar’da devam etmenin hayalini kuran Belçikalı stoperin kendisini satma kararı alan kulübüne, Galatasaray konusunda kolaylık sağlanmasını istediği öğrenildi.

Ancak G.Saray, mali şartlar nedeniyle Denayer’i bir kez daha kiralamanın hesaplarını yapıyor. 2020’ye kadar kontratı bulunan Denayer’i artık bonservisiyle satma kararı alan İngilizler ise kiralamaya yanaşmıyor. Ada ekibiyle temaslarını sürdüren Galatasaray’ın İngilizleri ikna edememesi durumunda uygun fiyat biçilmesi halinde Denayer’i satın almayı planladıkları bildirildi.