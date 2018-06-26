Galatasaray teknik Direktörü Fatih Terim, 1 Temmuz’da gidilecek İsviçre kampına altyapıdan yetişen oyuncularını da götürecek.
Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası’na katılan futbolcuların ekstra izin yapacağı Sarı-Kırmızılılar’da genç oyuncular ilk kampta denenecek.
A takımda oynayacak durumda olan genç yetenekleri burada görme şansı elde edecek olan deneyimli teknik direktör, buna göre eleme yaparak ikinci etap kamp kadrosuna da altyapıdan birkaç oyuncusunu dahil edecek.
Galatasaray’daki 3. döneminde de altyapıdan gelen Semih Kaya ve Emre Çolak’ı parlatmasını bilen İmparator, bu kez de Batuhan Şen, Boran Güngör, İsmail Çipe, Ozan Kabak, Ali Ülgen, Recep Gül, Gökay Güney, Barış Zeren ve Celil Yüksel gibi isimleri Galatasaray’a kazandırmak istiyor.
Ligin son haftalarında Ozan ve Celil’i 18 kişilik maç kadrosuna da dahil eden Terim, Yeni Malatya önünde skoru aldıktan sonra 18 yaşındaki Ozan’ı son dakikalarda sahaya sürmüştü.
DEVLER LİGİ'NDE ALTYAPIDAN EN AZ 4 FUTBOLCU OLMALI
Yeni sezon öncesi UEFA’dan çeşitli yaptırımlar alan Cimbom, Şampiyonlar Ligi’ne bildireceği 21 kişilik listede de en az 4 altyapı oyuncusuna yer açmak zorunda...
Ekonomik sıkıntılar nedeniyle çok fazla transfer yapmak istemeyen Fatih Terim, bir taraftan bu kriteri göz önünde bulundururken, diğer yandan da kulübün mali durumunu gözetiyor.
İŞTE TERİM'İN PRENSLERİ
OZAN MUHAMMED KABAK
BATUHAN ŞEN
CELİL YÜKSEL
İSMAİL ÇİPE
BORAN GÜNGÖR
GÖKAY GÜNEY
BARIŞ ZEREN
ALİ ÜLGEN
RECEP GÜL
KALEDE SORUN VAR!
Florya'da 2 gün sonra top başı yapıp pazar günü de kamp çalışmaları için İsviçre’nin Zürih kentine gidecek olan Galatasaray’da kaleci sıkıntısı yaşanıyor.
Sözleşmeleri sona eren Cedric Carrasso ve Eray İşcan’la kontrat uzatmayan Sarı-Kırmızılılar’da, as kaleci Fernando Muslera ise Uruguay Milli Takımı’yla Dünya Kupası’nda mücadele ediyor.
Şu anda elinde A takımda daha önce maça çıkmış herhangi bir file bekçisi bulunmayan Fatih Terim, altyapıdaki kaleciler Batuhan Şen, Boran Güngör, İsmail Çipe’yi İsviçre kampının kadrosuna dahil edecek.
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