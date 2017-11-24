Galatasaray'da Genel Kurul korkusu - GS Haberleri

Medipol Başakşehir'e 5-1 kaybeden Galatasaray’da takımın üzerinde olumsuz bir havanın oluşması yönetimi tedirgin etti.

Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; İki yıldır eleştirilen başkan Dursun Özbek, bu sezon futbol takımının iyi sonuçlar almasıyla birlikte katıldığı davetlerde ve divan toplantılarında üyelerden övgüler alıyordu.

Kulübü mali açıdan da iyi bir konuma getirmeye çalışan Özbek, Beşiktaş derbisinin sabahında yapılacak olağanüstü kongreyle üyelerden 75 milyon TL ek bütçe için onay istemeye hazırlanıyordu. Ancak takımın son haftalardaki kötü gidişi ve teknik direktör İgor Tudor’un tartışılır hale gelmesi bir çuval inciri berbat etti. İki taraf için de yarınki Alanya maçının önemi bir kat daha arttı.

ELEŞTİRİLERDEN ÇEKİNİLİYOR

Alanya maçında puan kaybedilmesi durumunda Beşiktaş maçı öncesi hocanın gönderilmesiyle kriz oluşacağını düşünen yönetim, derbi günü yapılacak kongredeki olası tepkilerden de çekiniyor. İstenmeyen bir skorun kongre atmosferini olumsuz etkilemesinden endişelenen yönetim, bütçe arttırımının onaylanmamasından korkuyor.