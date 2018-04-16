Sezon başında kadrosunda büyük bir revizyona giden sarı-kırmızılı takımın, Süper Lig'de bu sezon bulduğu gollerin yüzde 75'i yabancı futbolculardan geldi.
Ligin en skorer takımı olan Galatasaray'da bu sezon 8'i yabancı, 5'i yerli olmak üzere 13 futbolcu gol atma başarısı gösterdi.
Galatasaray'ın ligde ürettiği 65 golün 49'u yabancılar, 14'ü yerli futbolculardan gelirken, 2 golü de rakipler kendi kalelerine attı.
GOLLERİN 26'SI GOMIS'TEN
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna dahil ettiği Bafetimbi Gomis, takımının ligde bulduğu gollerin 26'sına imza attı.
Kariyerinin en skorer sezonunu sarı-kırmızılı forma altında geçiren Fransız futbolcu, gol krallığı yarışında en yakın takipçisi Trabzonsporlu futbolcu Burak Yılmaz'ın 4 gol önünde bulunuyor.
Galatasaray'ın yabancılarından Garry Rodrigues ve Sofiane Feghouli altışar golle takıma katkı yaparken, Macion Roque 5, Younes Belhanda ve Mariano Filho ikişer, Fernando Reges ve devre arasında takımdan ayrılan Badou Ndiaye de birer kez ağları havalandırdı.
YERLİLERDEN 14 GOL
Galatasaray'ın kadrosunda bulunan yerli futbolcular, bu sezon ligde 14 kez fileleri sarstı.
Sarı-kırmızılılarda en skorer yerli oyuncu 6 golle Tolga Ciğerci olurken, Eren Derdiyok 3, Yasin Öztekin ve Sinan Gümüş ikişer, Serdar Aziz de bir kez topu filelerle buluşturdu.
Galatasaray'ın bu sezon hanesine yazılan 65 golün 2'sini ise Kardemir Karabükspor ile oynanan maçta Özgür Yılmaz ile Medipol Başakşehir ile yapılan müsabakada Emmanuel Adebayor kendi kalelerine attı.
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