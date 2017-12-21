Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Igor Tudor'un görevine son verirken, erken seçime gidileceğini açıkladı.

Fotomaç'ta yer alan habere göre Haluk Ulusoy'a camia içinden Galatasaray başkanlığına adaylığını koyması için teklif yapıldı. Ulusoy'un kesin olarak "Evet" cevabını vermemesiyle birlikte düşünmek için zaman istediği öğrenildi.

Ayrıca Haluk Ulusoy'un aday olması durumunda taraftarlar arasında transfer profesörü olarak anılan eski yönetici Haldun Üstünel'i listesine alacağı da öne sürüldü.

Sarı-kırmızılı yönetim, yeterli çoğunluğun sağlanması durumunda 13 Ocak 2018'de, çoğunluğun sağlanamaması durumundaysa 20 Ocak 2018'de olağanüstü seçimli genel kurul düzenleyecek.

DİĞER İDDİA BURAK ELMAS

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre camiadan efsane başkanlardan Faruk Süren'in damadı, eski yönetici Burak Elmas'a aday olması yönünde yoğun bir baskı yapıldığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılı camiada özellikle genç kongre üyelerinin aday olmasını istediği Elmas, 2000’de UEFA Kupası’nı kazanan yönetimde de görev almıştı. "İnanılmaz bir telefon trafiği yaşıyorum. Cumartesi İstanbul’a geleceğim. Gerekli görüşmelerin ardından hafta başında her şey belli olur” dediği bildirildi. Elmas’ın aday olması ve seçilmesi halinde ise başkanlık süresinin mayıs ayına kadar mı, yoksa 3 sene mi olacağı konusunun da şimdilik belirsiz olduğu ifade edildi.

KİMLER ADAY, KİMLER DEĞİL?

Galatasaray gözler olağanüstü seçimli genel kurula çevrildi. Mevcut başkan Dursun Özbek dışında 2 isim daha adaylığını açıkladı. İşte son gelişmeler:

TURGAY KIRAN

Galatasaray'ın eski 2. başkanlarından Turgay Kıran, alınan olağanüstü seçim kararının ardından Galatasaray başkanlık adaylığında her zaman var olduğunu açıkladı.

Ulusal Kanal'daki bir programa telefonla bağlanarak açıklamalar yapan Kıran, "Galatasaray'ın en sıkıntılı dönemlerinde dahi benim mücadelem Galatasaray'da demokrasinin işleyiş olması, bu başkanlık adaylığında her zaman var olmamdır. Bunları Galatasaraylılar çok iyi biliyor. Biz Galatasaray'ı hiçbir zaman yarı yolda bırakmadık, söz verip de yarı yolda kaçmadık." ifadelerini kullandı.

Turgay Kıran kimdir?

Turgay Kıran, 9 Aralık 1948 tarihinde Aydın'da doğdu. 100. dönem Galatasaray Lisesi mezunu olan Kıran, İstanbul Üniversitesi Fransız Roman Dilleri ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimini tamamladı ve ardından 1975 yılında turizm alanında çalışmaya başladı. Seçkin otellerde üst düzey yöneticilik yapan Turgay Kıran, 1990 yılından beri Batum, Aceristan, Bodrum, Kuşadası, Antalya, Pamukkale ve İstanbul’da 10’a yakın beş yıldızlı tatil köyü ve otel projesinin işletme danışmanlığını, yöneticiliğini ve işletmeciliğini yapmıştır.

Inter Group International Entertainment’in yönetim kurulu başkanı olan Turgay Kıran, Güneş Sigorta A.Ş. nin yönetim kurulu üyeliğinde, Turizm Yatırım Bankası A.Ş (TYT) yönetim kurulu ve kurucu üyeliklerinde yer almıştır.

2004 – 2006 yıllarında Galatasaray Spor Kulübü Başkan Vekili görevini üstlenen Turgay Kıran, Galatasaray’ın 100. yıl komitesinin de başkanlığını yapmıştır. 2009-2011 TMOK Yönetim Kurulu Üyeliği üstlenen Turgay Kıran, Galatasaray Spor Kulübünün 23 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleşecek olan başkanlık seçimlerine aday olmuştur.

MUSTAFA CENGİZ

Galatasaray'da 20 Ocak'ta yapılacak seçim öncesi iş adamı Mustafa Cengiz başkanlığa adaylığını açıkladı. Fanatik'e konuşan Cengiz resmen aday olduğunu söyledi. Mustafa Cengiz, başkan seçilmesi durumunda takımın başına Fatih Terim'i getireceğini söyledi.

Ünal Aysal ile dün akşam konuştuğunu da belirten Cengiz, kendisinin desteğini aldığını ve Aysal'ın basketbol şubesine sponsor olacağını da belirtti.

Galatasaray genel kurul üyesi olan Mustafa Cengiz, daha önceki seçimde de başkanlığa adaylığını koymuştu. Ayrıca geçtiğimiz aylarda Galatasaray muhaliflerinin seçim yapılması için düzenlediği imza kampanyasına da destek vermişti.

100 imzayı kısa sürede toplayacağını belirten Cengiz, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten teklif gelirse yönetimine girmeyeceğini söyledi.



Cengiz, "Adaylığım Galatasaray camiasına hayırlı olsun. Bu saatten sonra geri dönüş yok. Dursun Özbek'ten teklif gelirse yönetimine girmeyeceğim. Kendisiyle problemim yok ama isterse tesislerden sorumlu yönetici yapabilirim" dedi.

Mustafa Cengiz kimdir?

Mustafa Cengiz, 1949 yılında Gaziantep'in Nizip ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta eğitimini doğduğu Nizip'te tamamlayan Cengiz, lise eğitimini de Gaziantep Lisesi'nde tamamladı.

Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde üniversite eğitimini tamamlayan Mustafa Cengiz, bir süre boyunca Tarımsal Köy Kalkınma Kooperatifi Merkez Birliği'nde kurucu uzman olarak çalıştı. Ardından eski yerel yönetim, sonra İçişleri Bakanlığı vesayetindeki 670 Belediye’nin merkez iktisadi kuruluşu olan TANSA'da (Tanzim Satışlar) ilk ve son Genel Müdürü olarak, o dönem 3 hükümetle çalıştı.

28 yaşında TANSA'da genel müdür olan Mustafa Cengiz, ülkenin o dönem kamudaki en genç genel müdürü oldu. 12 Eylül 1980 tarihinde gerçekleşen askeri darbenin ardından kamudan ayrıldı ve özel sektörde dış ticaret alanında çalıştı. 1990 yılından günümüze kadar petrol ve akaryakıt sektöründe kendi şirketleriyle faaliyet gösteren Mustafa Cengiz, petrol sektöründe TABGİS'te genel başkanlık ve İTO petrol meslek komitelerinde sektör temsilciliği yaptı.

Galatasaray Spor Kulübü Tüzük Tadil Komisyonu üyesi olarak, tüzüğünün günün koşullarına uyum düzenlemesinde Galatasaray Divanı tarafından görevlendirilmiş ve komisyon olarak Tüzük tadil çalışmalarında bulunmaya devam etmekte olan Mustafa Cengiz ileri düzeyde İngilizce, Fransızca ve Arapça bilmektedir.

'GALATASARAY'I DÜNYA KULÜBÜ YAPACAĞIZ'

Galatasaray camiasına mesaj gönderen Cengiz, "Herkesin içi rahat olsun. Perşembe gününe kadar listemiz netleşecek. Camianın önemli isimleri listemizde olacak. 2-3 yıl içinde Galatasaray'ı dünya kulübü yapacağız. Projelerimiz hazır. Hepsini açıklayacağız" diye konuştu.

ÜNAL AYSAL

Galatasaray'da 13 Ocakta yapılacak olan seçimlerde şu ana kadar üç aday var; Dursun Özbek, Turgay Kıran ve Mustafa Cengiz. Adaylar yavaş yavaş ortaya çıkarken, Ünal Aysal'ın da aday olup olmayacağı büyük bir merak konusu olmaya başladı.

Sporx'in haberine göre; Camianın ileri gelenleri, Özbek'e karşı Aysal'ın etrafında toplanmak için kulis çalışmalarına başlarken Ünal Aysal ise bu konudaki tavrını net olarak belirledi.

Özel işleri sebebiyle yurt dışında bulunan ve Galatasaray'daki seçin gündemini değerlendiren Ünal Aysal, "Şunu net olarak söyleyebilirim ki aday olmayacağım. Şu anda destek verdiğimiz bir aday yok ancak en hayırlı adayın kimin olacağına karar verirsem onu destekleyeceğim" dedi.

Galatasaray başkan adaylığını açıklayan Mustafa Cengiz, Ünal Aysal'ın desteğini alacağını ifade etmişti. Cengiz'in seçim öncesi yaptığı "Aysal" açıklaması, 28 Mart 2015'te Cengiz'in Aysal için yaptığı açıklamaları yeniden gündeme getirdi. Cengiz, Galatasaray mali genel kurulunda, "Bu vizyonsuz ve disiplinsiz harcamalardan Ünal Aysal'ı asla ibra etmem" ifadelerini kullanmıştı.

Ünal Aysal kimdir?

Ünal Aysal, 2 Haziran 1941 tarihinde İstanbul'da doğdu. Anadolu'nun ilk beş ayrı şehrinde ilk öğrenimini tamamlayan Aysal, 1952-1953 döneminde Galatasaray'a girdi. Orta ve lise eğitimini Galatasaray Lisesi'nde tamamlayan Ünal Aysal, 1961 yılında diplomasını alarak mezun oldu.

Lisans eğitimini İsviçre-Neuchatel Hukuk Fakültesi'nde ve Milletlerarası Hukuk dalında verdiği tez ile, 1968 yılında tamamlayarak Hukuk diplomasını aldı. Aynı yıl, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinin imtihanlarını da kazanarak Türk Hukuk Diplomasını da almaya hak kazandı.

Çalışma hayatına 1970 yılı itibarıyla başlayan Ünal Aysal, 1970-72 yıllarında Koç Holding bünyesindeki Ram Dış Ticaret şirketinde ihracat koordinatörü olarak görev yaptı. 1973 yılı başlarında da Brüksel'de bir firmada ticaret müdürü olarak çalıştı ve 1974 yılında Unite International'ı kurdu.

10 yıllık dönemde demir çelik ve sanayi mamulleri satışı ve petrol swap işlemleri yapan Ünal Aysal, 1984'te petrolle birlikte elektrik üretimi ve anahtar teslim santral inşa ve finansmanı projelerinde bulundu.

Türkiye ve İran'da elektrik santralleri kuran Ünal Aysal, daha sonra temiz enerji yatırımları ve madencilik faaliyetlerine yöneldi. 1995'ten beri Belçika vatandaşı olan Ünal Aysal, yaşamının son 40 yılını Belçika'da geçirmiştir.

Ünal Aysal 2000 yılında T.C. Bakanlar Kurulu onayı ile Türkiye'yi yurt dışında en üst seviyede temsil eden iş adamlarından biri sıfatı ile Cumhurbaşkanı tarafından Devlet Üstün Hizmet Madalyası ile onurlandırılmıştır.

14 Mayıs 2011 tarihinde Türkiye'nin en büyük spor kulüplerinden Galatasaray'a başkan seçilen Ünal Aysal, 28 Ekim 2014 tarihine kadar bu görevini sürdürmüştür.

ADNAN ÖZTÜRK

Mayıs 2018'de kesin olarak aday olacağını açıklayan Adnan Öztürk'ün Ocak 2018'e alınan seçimlerden sonra nasıl bir reaksiyon göstereceği merakla bekleniyor. Kulislerde yer alan iddialara göre, Öztürk aday olmayacak.

Adnan Öztürk kimdir?

1963 yılında Düzce'de dünyaya gelen Adnan Öztürk, ilköğretimi Düzce Namık Kemal İlkokulu'nda tamamladı. 1982 yılında Galatasaray Lisesi'ne giren Öztürk, 4 yıl sonra 1986 yılında liseden mezun olarak üniversite hayatına başladı. İstanbul Teknik Üniversitesi'ne giren Öztürk, petrol mühendisliği bölümünden mezun oldu.

1988 yılında İstanbul Üniversitesi Üst Düzey Yöneticilik programını tamamlayan Öztürk, dünyanın önde gelen çelik firmalarından Arcelor Mittal'da kariyerine başladı. Öztürk halen bu şirkette Akdeniz-Ortadoğu ve Türkiye Gelişimi'nden sorumlu başkan olarak görevinde devam etmektedir.

Öztürk, 2004-2006 yılları ve 2011-13 yılları arasında Galatasaray Spor Kulübü'nde yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı.

Öztürk aynı zamanda Galatasaraylılar Derneği, Galatasaray Yardımlaşma Vakfı Mütevelli Heyeti, Galatasaray Yardımlaşma Sandığı Mütevelli Heyeti, Galatasaray Eğitim Vakfı Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu üyesidir. Galatasaray Onur Madalyası sahibidir.

ADNAN POLAT

Galatasaray Kulübü eski Başkanı Adnan Polat, Milliyet'e yaptığı açıklamada kesinlikle aday olmayacağını söyledi. Polat, "İşim başımdan aşkın. Uzaktan takip ediyorum. Ne adayım ne de birini destekliyorum" dedi. Polat, olağanüstü seçimle ilgili olarak ise "Bir süreç başlattılar ve o devam ediyor" yorumunu yaptı.

Adnan Polat kimdir?

Adnan Polat, 23 Şubat 1953 tarihinde Erzurum'un Aşkale ilçesinde dünyaya geldi. 1971 yılında Işık Lisesi'nden, 1976 yılında da ABD'nin New York Long Island Üniversitesi İş İdaresi Bölümü'nden mezun oldu ve eğitim hayatını tamamladı.

Polat Holding'e bağlı Polat İnşaat Anonim Şirketi’nin şantiyelerinde çalışma hayatına başlayan Adnan Polat, 1981 yılından itibaren Polat Holding'in Sanayi Grubu'nun yönetimini üstlendi.

1992-1996 yıllarında Galatasaray SK Başkan Yardımcılığı ve Futbol Komitesi Başkanlığı yapan Adnan Polat, 7 Mart 1997 yılında Tayland Fahri Konsolosluk görevini üstendi.

1999 yılında CHP'den İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı olan Adnan Polat, seçilemedi ve iki yıl sonra SERKAP Başkanlığı'na getirildi.

Mart 2006 tarihinden, adaylığını koyup kazandığı Mart 2008 tarihine kadar Özhan Canaydın dönemi Galatasaray SK Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüş olan Adnan Polat, 2008 yılı mart ayında yapılan Başkanlık seçimini, 2148 oy ile kazanarak Galatasaray Spor Kulübü'nün 33. Başkanı olmuştur.

KAYYUM TEHLİKESİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in dünkü basın toplantısında sık sık “Mayıs 2018” ifadesini kullanması herkesin dikkatini çekti. Gazete Habertürk'ün haberine göre; bu konunun altında ise “kayyum” tehlikesi yatıyor. 5 yıl üst üste zarar açıklamamak zorunda olan Galatasaray Sportif A.Ş., Mayıs 2018’de de zarar açıklarsa A Grubu hisse statüsünde imtiyaz ortadan kalkacak ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), istediği kişileri Galatasaray Sportif A.Ş.’ye atama hakkına sahip olacak.

SPK’nın 6362 Sayılı Kanun’un 28. maddesi 2. bendine göre, 5 yıl üst üste zarar açıklayan halka açık ortaklıklarda, oy hakkına ve yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazlar sona eriyor.

Özbek de dün yaptığı açıklamalarda bu konuya vurgu yapıp “Halka açık şirketlerde 5 yıl üst üste zarar etmek bazı mahrumiyetler getiriyor. Mayıs 2018’de Sportif A.Ş.’nin istenildiği şekilde sonuç alma zorunluluğu var. Aday olanların taahhüt vermesi lazım. Ben veriyorum. Bu yürüyüşte destek verilmesi, huzur olması lazım” ifadelerini kullandı.

KONGREYE TEPKİLER...

"BUNUN ADI BASKIN SEÇİMDİR"

“Bu karar sonrası insanlar, ‘Bu bir baskın seçim gibi oldu’ diye konuşuyorlar. ‘Gibi’ ifadesi fazla. Bunun adı baskın bir seçimdir. Futbol takımımızın iddiasının devam ettiği bir dönemde bu seçime gitmek, olası bir başarısızlığa da neden olabilir. Galatasaray çok fazla düşünülmüyor. Seçim kararı çok yanlış, Tudor’un gönderilmesi kararı ise çok geç alındı. Mayısta kampanya başlatıp, seçime gidilmesini istedik. O dönem seçim yapılır ve bu noktalara gelinmezdi. Bu kadar neden beklendi?”

AHMET ÖZDOĞAN (SON BAŞKAN ADAYI)

"FEVKALADE RAHATSIZ OLDUM"

“Seçim kararnda fevkalade rahatsız oldum. Galatasaray’la ilgili çok önemli konuların tartışıldığı ortamda, son derece sürpriz bir kararla, oldukça sınırlı bir süre içerisinde seçime gidilmesi akıl alır gibi değil. Ciddiyetle bağdaşır tarafı yok. Koskoca Galatasaray Kulübü’nde, ‘Teknik direktör Tudor’u gönderdik, ayrıca olağanüstü genel kurul kararı da aldık’ şeklinde karar verilmemeli. Siz milyonlara hitap ediyorsunuz.”

HAYRETTİN KOZAK (ESKİ YÖNETİCİ)

galatasaray

Galatasaray Başkan Adayları

Ünay Aysal

haluk ulusoy

Burak Elmas

Mustafa Cengiz