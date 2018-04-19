Attığı goller ve asistleriyle futbolseverlerin gönlünde taht kuran Farfan, uzun yıllar boyunca PSV Eindhoven ve Schalke 04 formalarını terletmesinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Jazira'ya 2015'te transfer olmuştu. Burada aradığını bulamayan 32 yaşındaki oyuncu, kontratının feshedilmesinin ardından Rusya ekiplerinden Lokomotiv Moskova'ya transfer olmuştu. Burada adeta küllerinden doğan Jefferson Farfan, forma giydiği 19 lig maçıdna 10 gol attı, 6 da asist yaptı. Tecrübeli kanat oyuncusu ayrıca 9 UEFA Avrupa Ligi maçında 4 gol atarken 1 golün de hazırlayıcısı oldu.

Peru basınından Diario El Bocon adlı internet sitesi " Galatasaray, Farfan'ı 2018 Dünya Kupası'ndan sonra ya alacak ya alacak" başlığıyla bir haber yaptı. Haberde kariyerini Lokomotiv Moskova'da sürdüren 33 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için Cim Bom'un 2014-15 sezonu için de teklif yaptığı fakat Perulunun o dönem Schalke 04'te kalmayı tercih ettiği hatırlatıldı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncunun yıllık 2 milyon 450 bin dolar istediği kaydedildi.