2011-12 ve 2012-13 sezonlarında Galatasaray'da top koşturan, ocak ayında ise formasını giydiği Örgryte ile kariyerine nokta koyan Elmander, Türkiye'ye geliyor. Sarı-Kırmızılıların 2011-2012 sezonunda evinde Beşiktaş’ı 3-2 yendiği maçın 90+1. dakikasında attığı golle şampiyonluk yolunda takımına 3 puan kazandıran Johan Elmander, Galatasaray Kulübü’nün davetlisi olarak pazar günü taraftarlarla buluşacak.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre sarı-kırmızılı yönetim, İsveçli yıldıza derbi öncesinde özel bir plaket sunacak. Hatırlanacağı üzere; Fatih Terim’in göreve gelmesiyle Elmander, Galatasaray’ın Antalya kampını ziyaret etmiş, kulübün kuzey Avrupa ülkelerindeki futbolcu izleme çalışmalarına katkı sağlaması planlanmıştı.

GALATASARAY'DAKİ GÖREVİNİ AÇIKLAMIŞTI

Ülkesindeki Aftonbladet'e konuşan Elmander, Galatasaray'daki göreviyle ilgili açıklamalar yapmış ve "Fatih Terim'le verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İleride antrenörlük yapabilmek için kursa gitmemin daha doğru olacağını düşündük. Şu anda Galatasaray'ın Kuzey'den transfer edebileceği oyuncuları gözlemliyorum. Galatasaray'ın şu anki teknik ekibi benim forma giydiğim dönemle neredeyse aynı. Harika bir kulüp. Bunun bir parçası olmak benim için mutluluk verici" ifadelerini kullanmıştı.

OCAK AYINDA BIRAKMIŞTI

Galatasaray'a 2011 yılında transfer olan ve sarı-kırmızılı takımda forma giydiği 2 sezonda 61 karşılaşmaya çıkıp 17 gol atan Johan Elmander, futbolu bıraktığını açıklamıştı. Son olarak İsveç 2. Lig takımlarından Örgryte formasını terleten İsveçli futbolcunun Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yeni yardımcısı olacağı konuşuluyordu.