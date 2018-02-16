Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın, salonda 20 dakikalık açma germe ve kuvvet çalışmasıyla başladığı bildirildi.

Sahada yapılan idmanın ise ısınma hareketlerinin ardından, pas çalışması ile sürdüğü belirtildi. Antrenmanın taktik çalışma ve yenileme koşusu sonrasında gerçekleştirilen soğuma hareketleri ile tamamladığı kaydedildi.

Galatasaray, hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamlayarak tesislerinde kampa girecek.