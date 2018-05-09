Gazete Habertürk'ün haberine göre Galatasaray Kulübü’nün mayıs ayı olağan Divan Kurulu Toplantısı bugün yapılacak. Gayrettepe Dedeman Otel’deki buluşma 13.30’da gerçekleşecek. Toplantıda yönetimin mali, idari ve sportif raporunu sunması bekleniyor. Ayrıca 26 Mayıs’da yapılacak genel kurul için başkan adayı olanlar isterse açıklama yapabilecek.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER