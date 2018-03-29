Gazete Habertürk'ün haberine göre; Sarı-Kırmızılılar’da alacakları 3 ayı aşan yerli oyuncuların kazan kaldırdığı bildirildi. Gelecek ayın ortasıyla birlikte 4 aydır ödeme almamış olacak yerli isimler idmana çıkmayı reddetti ve takım idmanı yapılamadı. Oyuncuların ödemeler yapılana kadar idmana çıkmayı reddettiği belirtildi.

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