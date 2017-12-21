Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, önceki gün yaptığı basın toplantısında, halka açık şirketlerin 5 yıl üst üste zarar etmesinin bazı haklardan mahrum bırakacağını belirterek, “Sportif AŞ kâr etmek zorunda. Aksi halde Galatasaray tehlike altında. Aday olanların Mayıs 2018’de kâr etme taahhüdü vermesi lazım. Ben veriyorum” dedi. Özbek’in bu açıklamaları kamuoyunda seçim taktiği olarak yorumlandı.

Çünkü Özbek, Mayıs 2015’ten bu yana başkanlık koltuğunda oturuyordu ve Galatasaray o tarihten bu yana yıllık bazda sırasıyla 87.4 milyon TL, 79.6 milyon TL ve 297.1 milyon TL zarar açıkladı. Yani SPK Kanunu’na göre bu yıllardan birinde de kâr edilebilirdi. Çünkü açıklamaların ardından kamuoyunda “Galatasaray Yönetimi SPK’nın atayacağı kişilere mi geçecek” soruları bile gündeme geldi. Sermaye piyasası hukukçularının bu soruya yanıtı çok net: “Hayır.”

SPK ÖNCE UYARIYOR

Şöyle ki, 2013 başında yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kanunu, 5 yıl üst üste zarar eden halka açık şirketlerde imtiyazlı hisseleri ortadan kaldırıyor.

Ancak sermaye piyasası hukukçuları, SPK’nın yönetime el koyma ya da kişi atama gibi ya da azınlık halka açık hisseleri elinde bulunduranlar için yönetime yönetici atamasının hem kolay kolay tercih edilmeyeceğini, tercih edilse de zaman alacağını belirtiyor. SPK Kanunu 92. Maddeye dikkat çeken hukukçular, “SPK, önce zararların oluşumunda ana sözleşmeye aykırılık olup olmadığına bakacak. Şirket yönetimini uyaracak. Tedbir alınmasını isteyecek.

Uyarılara rağmen tedbir alınmaz ise ve hukuka aykırılık tespiti durumunda 3 yıl içinde dava açacak. Dava sürecinde SPK gerekli görmesi durumunda bir sonraki genel kurula kadar yönetim kuruluna yönetici atayabilecek” değerlendirmesinde bulunuyor.

GS MAĞAZACILIK TEKRAR KULÜBE Mİ SATILACAK?

Borsa İstanbul’da üst üste 4 yıldır zarar eden 10 şirket daha bulunuyor. Analistlere göre bu şirketlerin 4 seçeneği var. Maddi duran varlık satımı, gayrimenkullerini yeniden değerlemeye giderek kâra geçme, sermaye artırarak finansal gider yaratan borçlarını kapatma ve/veya ek operasyonel önlemler alma. Galatasaray’ın bilançosundaki en büyük eksi kalem ise 181.1 milyon TL olarak duran Galatasaray Mağazacılık’ın kulüpten, Sportif AŞ’ye devrinden kaynaklı kalem. Galatasaray yönetiminin önümüzdeki günlerde Mağazacılık’ı tekrar kulübe satmayı planladığı ve buradan gelecek paranın da etkisiyle mayıs bilançosunda kâra geçmeyi planladığı iddia ediliyor.

GS İLK ÇEYREKTE 10.9 MİLYON KÂR YAZDI

SPORCULARA VERGİ İNDİRİMİ 2 YIL UZATILDI

Sporcuların bu yıl sonunda bitecek olan geçici vergi düzenlemelerini 2 yıl daha uzatan yasa Resmi Gazete’de yayımlandı. Mevcut vergi kanunu 2017 sonuna kadar sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden en üst ligdekiler için yüzde 15, en üst altı ligdekiler için yüzde 10, diğer ligdekiler için yüzde 5 ve lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile milli sporculara uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemelerden yüzde 5 vergi ödenmesini öngörüyordu.

Sadece Galatasaray değil 4 büyüklerin hiçbirinin finansal durumu iç açıcı değil. Ancak, Galatasaray Sportif’in mali durumu nedeniyle yönetim yapısının değişmesi için olumsuz gelişmelerin peş peşe yaşanması gerekiyor.

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