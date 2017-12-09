Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 3-0 kaybeden ve yara alan Galatasaray, 15. hafta maçında evinde Teleset Mobilya Akhisarspor'u ağırlıyor. Sarı-kırmızılılarda maçın başında sakatlık şoku yaşandı.

Galatasaray'ın Brezilyalı sağ beki Mariano bir pozisyonda sakatlık yaşadı. Tecrübeli savunmacı bir süre kendisini denedikten sonra oynayamayacağına karar verdi ve 10. dakikada değiştirilmesini istedi. Sarı-kırmızılılarda Brezilyalı'nın yerine Belçikalı savunmacı Jason Denayer oyuna dahil oldu. Mariano'nun sakatlığıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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