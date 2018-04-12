Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 30 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.

İdmana tam kadro çıkan sarı-kırmızılı oyuncular, basına açık bölümde kondisyon, istasyon ve pas çalışmalarının ardından yarı sahada çift kale maç oynadı.

Öte yandan, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak da antrenmanı takip ederken, teknik direktör Terim ile bir süre saha kenarında sohbet etti.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Medipol Başakşehir müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.