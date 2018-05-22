Divan Kurulu seçimlerinde yeni yönetimin desteğini de alıp koltuğa oturan Eşref Hamamcıoğlu ile başkan Mustafa Cengiz arasına kara kedi girdi. Hamamcıoğlu, adayların birlikte GS TV’ye çıkması için düzenlenen panele Cengiz’in katılmayacağını ilettiğini, yayın için de izin vermediğini iddia etti. Resmi siteden Cengiz imzasıyla yayınlanan bildiride, Hamamcıoğlu’nun istişare yapmadan emrivaki şekilde panel daveti yaptığı öne sürülüp “ Galatasaray başkanlığına sadece genel kurul emir ve talimat ereilir. Değerli Divan Kurulumuz’un yönetimden kopuk, adaylardan birini destekler görüntüsü ve intibası verebilecek bu tür polemik ve medya aktivitelerine girmesi üzüntü vericidir” eleştirisi yapıldı. Ayrıca panelde önceden belirlenen programlar nedeniyle yer alınamayacağının iletildiği ve her başkan adayına birer saatlik yayın önerisinde bulunulduğu vurgulandı. GS TV de ilerleyen saatlerde “Bize böyle bir talimat verilmedi” duyurusu yaptı. Daha sonra Ozan Korkut ve Ali Fatinoğlu’nun proje tanıtım panelleri GS TV’den yayınlandı.





FATİNOĞLU: ADA YIKIMI İÇİN DİLEKÇEYİ DURSUN ÖZBEK VERDİ



Galatasaray'ın başkan adaylarından Ali Fatinoğlu, GSTV’de düzenlenen panelde projelerini açıkladı.



Fatinoğlu, “Mecidiyeköy’deki binamız getiri getirmemiştir, Teknokent bunun için komiktir. Mecidiyeköy’deki binamızı üniversitede okuyan arkadaşlarımız için kız öğrenci yapmak istiyoruz. Kalamış ve binicilik tesislerimiz çok önemlidir. Burada sosyal düzenlemeler de yapacağız. Bir müjde veriyorum. Galatasaray’ın geleceğinin en önemli yeri amatörlerde 50 milyon zarar var. Marmaris’te muhteşem bir koya spor okulları açacağız” dedi. Fatinoğlu, G.Saray Adası ile ilgili olarak ise “Dönemin G.Saray Başkanı Dursun Özbek, adanın yıkılması için Beşiktaş Belediyesi’ne dilekçeyi bizzat kendi vermiştir. Adamızın harabe ve kullanılamaz vaziyette olması, kamusallaştırılması için yapılan çalışmalarda gösterilen gerekçeleri kuvvetlendiriyor. 14 Temmuz 2017 tarihinde Beşiktaş Belediyesi’ne yazılan Dursun Özbek imzalı yazı uyarınca adanın kullanımı da engellenmiştir” ifadesini kullandı.



KORKUT: 2000 RUHU İLE GELECEĞİZ



Aslan’ın bir diğer başkan adayı Ozan Korkut ise aynı panelde şu ifadeleri kullandı: “Birikimlerimizi sattık, bu durumu doğru bulmadığımız için aday olduk. Mecidiyeköy binası bitirilemediği için her gün kulübümüze zarar yazılıyor. Burada öğrenci yurduna ihtiyacı olduğunu gördük. Galatasaray Üniversitesi için değil, tüm öğrencilerimizi açacağız. İsmi Ali Sami Yen Öğrenci Yurdu olacak. Premier Lig ve La Liga’ya göre mağazacılık gelirlerimiz çok düşük. Tamamen lisans haklarımızı verip, buradan gelir elde etmek istiyoruz. Marka değerimiz yanlış yönetimler dolayısıyla düşüyor. Hedef küçültmeden hedef büyütmek niyetindeyiz. Marka değerini ‘2000 Ruhu’ ile hak ettiği yere getirmek istiyoruz. Forma reklamı ve stat isim hakları için görüşmelerimiz devam ediyor.”