Genel kurul divan başkanı Metin Aslan, törende ilk olarak başkan Mustafa Cengiz'in mazbatasını verirken, ardından sırasıyla yönetim kurulu, denetleme kurulu, sicil kurulu ve disiplin kurulunda yer alan üyelere mazbataları sunuldu.

Metin Aslan, yaptığı konuşmada Mustafa Cengiz yönetimine başarı dileklerini ileterek, "Bu seçim süreci Galatasaray için çok gurur verici bir çerçevede gerçekleşti. Emsal kulüplere örnek teşkil edecek şekilde demokratik bir süreç yaşadık. Altı ay içinde 4 genel kurul yaptık. Aslında yorulduk bundan. Artık bir istikrara ve iş yapmaya odaklanma zamanı diye düşünüyorum. Başkanım size güç kuvvet diliyorum." diye konuştu.

Yönetimin önündeki süreçte elinden geleni yapacağına inandığımı dile getiren Aslan'ın, "Umarım döneminizi tamamlayabilirsiniz." demesi, salonda gülüşmelere neden oldu.

Organizasyonun sonunda yönetim ve kurul üyeleri birlikte basın mensuplarına görüntü verip, fotoğraf çektirdi.