Sırp başantrenör, kulüp takımlarıyla Avrupa'da ilk kupasını kazandığını vurgulayarak, "Her şey harikaydı. Burada bizi desteklemeye gelen taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bize tutkuyla destek veriyorlar. Oyunculara ve yönetime bu şampiyonluktan dolayı teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu. Kupanın finalinde zor bir takımla mücadele ettiklerini ifade eden 36 yaşındaki Maljkovic, şöyle devam etti:

"Rövanş maçını kazanamadık ama takım olarak oynadığımız zaman herkesi yenebileceğimizi kanıtladık. Takım ve aile olarak kalmak çok önemli. Zor durumlar yaşadık. Alıştım ben. Kariyerimdeki en zor sezonu yaşıyorum. Ama pes etmeyen oyuncularım var. Geri adım atmadık. Her maçı kazanamaya çalıştık. Sadece basketbola odaklandık. Bu ruhu sağlayan herkese teşekkür ediyorum."

Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Işıl Alben hakkında da değerlendirmede bulunan Maljkovic, " Galatasaray'ın ruhu. Bu kupayı ilk kez kazanmıyor. Takım için çok şey ifade ediyor. İlk günden itibaren ilişkimiz çok iyi. Gelecekte de uzun yıllar onunla çalışmak istiyorum." şeklinde konuştu.

IŞIL ALBEN: ÇOK BÜYÜK İŞ YAPTIK

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın kaptanı Işıl Alben, FIBA Avrupa Kupası'nı kazanarak büyük bir başarıya imza attıklarını aktardı.

Deneyimli basketbolcu, şampiyonluğa ulaştıkları için çok mutlu olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Üçüncü Avrupa kupasını kazandım. Çok mutluyuz. Sezon başında zor zamanlar geçirdik ama başantrenör Maljkovic olmak üzere inancımızı hiç kaybetmedik. Bu şampiyonluk taraftarımıza armağan olsun. Hem sahamızda hem de deplasmanda sezon boyu bizi mükemmel desteklediler. Başkanımız ve yönetim kurulumuza da buraya geldikleri için teşekkür ediyorum. Takım olarak çok büyük bir iş yaptık. Ülkemize bir Avrupa kupası daha getirdiğimiz ve camiamızı Avrupa'da gururla temsil ettiğimiz için çok mutluyuz. Herkesi tebrik ediyorum."