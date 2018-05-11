Akhisar maçının 78. dakikasında sakatlanıp yerini Maicon’a bırakan Serdar Aziz’in tedavisi devam ediyor. Henüz takımla çalışmalara katılamayan 28 yaşındaki stoperin son durumu bugünkü idmanın ardından belli olacak. Terim, Serdar’ın yetişememe ihtimalini düşünerek Malatya maçına Maicon’u hazırlıyor. Öte yandan Beşiktaş derbisinde sakatlandıktan sonra geçen hafta forma giyemeyen Mariano, dün ilk kez idmanın bir bölümünde takımla çalışmalara katıldı. Brezilyalı sağ bekin de son durumu bugünkü idmanın ardından belli olacak.

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