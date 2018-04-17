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Hürriyet'in haberine göre; Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu sezonun sonunda hangi isimlerin takımdan ayrılacağını, hangi isimlerin takımda kalacağını ve Uefa'dan gelecek cezaya göre transferin nasıl şekilleneceğini belirledi.