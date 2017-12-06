Galatasaray'da şıklık yarışı!

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"Galatasaray'ın sosyal duyarlılığı çok fazladır. Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, yıllar önce Özhan Canaydın başkanımız tarafından kuruldu ve onlar da hem Türkiye'ye hem de Galatasaray'a büyük başarılar getirdi.