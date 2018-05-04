Aytemiz Alanyaspor deplasmanında sonradan girip attığı golle takımına 3 puanı getiren Sinan Gümüş’ün, Akhisar deplasmanında ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor. Fatih Terim’in Beşiktaş derbisinde yine yedek kuvvet olarak kullanıp 78’de oyuna sürdüğü genç oyuncu, ilerde top tutarak takımını rahatlatmıştı. Akhisar önünde cezalı Belhanda forma giyemeyecek, sakat olan Donk ve Mariano’nun da maça yetişme ihtimali düşük gözüküyor. Terim, Donk’un yerine Selçuk’u görevlendirirken, Feghouli’yi orta alana çekip Sinan Gümüş’ü de sağ kanatta oynatmayı planlanıyor.

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