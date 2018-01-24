Galatasaray Kulübü’nün önde gelen isimlerinden biri olan ve yeni başkan Mustafa Cengiz’in listesinde yer alan Abdürrahim Albayrak, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Albayrak, seçim, Fatih Terim, transfer ve basında yer alan haberlerle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı...

"Kayserispor maçından önce Mustafa Cengiz başkanım Kayseri’ye gitmemi istedi. Başkanıma hoş görmesini rica ettim. Çünkü daha mazbatalarını almamıştı. O yüzde gitmedim. Maçı arkadaşlarımla izledim. Şu hastalığım bu maçtan. Kayserispor maçını hep işaret ediyordum. Zor olacağını biliyordum. Galatasaray fırtına gibi başladı maça. Kayserispor ikinci yarıda çok iyi oynadı. 2-1’den sonrasını ne ben anlatayım ne de siz sorun. Benim için zor oldu. Terlemişim, ondan sonra hava almak için dışarıya çıktım. Şifayı kapmışım. İyileşiyoruz."

GOMİS AÇIKLAMASI VE 'GALATASARAY'I SATAN O KİŞİLER KULÜPTE OLMAYACAK' SÖZLERİ...

"Her saat Fatih Terim hocamızla görüşüyoruz. Bazı arkadaşlarımız bizleri yıpratmak için haberler yapıyor. Üzülüyorum. Bazı arkadaşlarımız içeriden haber alıyor. Gomis ile ilgili yapılan haberin çok yakışıksız olduğunu düşünüyorum. Galatasaray’a zarar vermek için haber yapmasınlar. İçeriden kimlerden haber alındığının farkındayız. Bunları isimleriyle birlikte GS TV’de tek tek açıklayacağız. Galatasaray’ın ekmeğini yiyen ve Galatasaray’ı satan o kişiler kulüpte olmayacak."

"O İSİMLERİ AÇIKLAYACAĞIZ"

"Bir Başakşehir maçında yine böyle olaylarla karşılaşmıştık. Daha sonra bazı arkadaşlarla yolları ayırdık. GS TV’de o isimleri açıklayacağız. Galatasaray çok emin ellerde. Ünal Aysal döneminde söylemiştim. Fatih Terim ile 2-3 değil, 10 yıl mukavale yapalım ki taşlar yerine otursun demiştim. Son zamanlarda çok antrenör değiştiren bir kulüp olduk. Prandelli gelmişti. Bu takımı komple değiştirmemiz lazım dedi. Ama ben ne yaptım? Futbolcuları değil Prandelli’yi gönderdik ve şampiyon olduk. Tudor da aynı yöntemi denemiş. Çok önemli futbolcuları kamuoyunun önüne attı. Fatih Terim transferleri yaptı. İşte Selçuk takır takır oynuyor. Fatih Terim çok iyi bir Galatasaraylıdır. Dostluğumuz her zamandır. Yönetim Kurulu’ndaki arkadaşlar mazbatalarını aldı. Atamalar yapılacak. Ondan sonra oraya gideceğiz. Pat diye oraya gitmem yakışıksız olur."

"İÇERİDEKİ O HAİNİ BULACAĞIZ"

"Gomis’in parasını kuruşuna kadar yazan arkadaşlarımız demek ki haberi almış. O içerideki haini bulacağız. Galatasaray’a zarar vermek için kimse kendisini yormasın. Slovenya kampında mesela hep beraber oluyor ve sohbet ediyorduk. Bizim de hatalarımız basına karşı olabilir. Ama bilerek kimseyi üzmedik. Başka Galatasaray yok. Fedakar bir başkanımız var. Çıktı ve aslanlar gibi adayım dedi, herkese ders verdi. Kimse fırsatçılık yapıp da erken seçime gitmeye kalkmasın. Mustafa Cengiz noktayı koydu. Bu ailede olmaktan mutluyum. Dün beraberdik. Söylediklerinin hepsine imza atıyorum."

FATİH TERİM'E: I LOVE YOU HOCAM!

"Başkan ve hocayla konuştuk. 5 gün daha var. Zannediyorum ki hocamızın çalışması vardır. Son günlerde bombayı patlatmayı sever hocamız. Kimse merak etmesin. Benim gelmemi bir kenara koyun. Fatih Terim’in gelmesiyle birlikte şampiyonluk şansımız arttı. Kayseri maçındaki 3 puan değil, 13 puandır. Bu Fatih Terim’in eseridir. Bunu 60-70 dakikaya çıkardığımızda bizi kimse tutamaz. Galatasaray’ı bugünlere getiren en büyük aktörlerden birisi Fatih Terim’dir. O yüzden diyorum ki; I Love You Hocam!"

galatasaray

Abdürrahim Albayrak

gomis

Mustafa Cengiz

galatasaray haberleri