Galatasaray'da 26 Mayıs'ta yapılacak seçimli olağan genel kurulda başkanlığa aday olan başkan Mustafa Cengiz, eski başkan Dursun Özbek, Ozan Korkut ve Ali Fatinoğlu listelerini bildirdi.

MUSTAFA CENGİZ:

Abdürrahim Albayrak, Yusuf Günay, Murat Ece, Kaan Kancal, Mahmut Recevik, Okan Böke, Dilek Kutlu, Dorukhan Acar, Ömer Cansever, Emre Erdoğan, İlber Aydemir, Metin Karakaya, Banu Vahapoğlu Akgün, Erol Özmandıracı, Özgür Savaş Özüdoğru.

DURSUN ÖZBEK:

Metin Öztürk, Nasuhi Sezgin, M. Taner Aşkın, Rıza Tevfik Morova, M. İbrahim Ziyal, Levent Yaz, Osman Kocaman, H. Ercüment Erdem, Niyazi Yelkencioğlu, Dikran Gülmezgil, Cenk Eyüboğlu, M. Osman Aral, Fırat Uygur, Ceyda Üçer, Kayhan Berberoğlu.

OZAN KORKUT:

Tuncer Hunca, Şener Macun, Burak Elmas, Adnan Öztürk, Fehmi Naci Cansun, Başar Yücel, Cem Ersan, Mete İkiz, Reşit Sinanlı, İsmail Gökhan Esin

YEDEKLER: Burak Altınbaşak, Tuba Toprak Tuncel, Tunca Hazinedaroğlu, Cenk Soyer, Cemal Murat Akar

ALİ FATİNOĞLU:

Deniz Gün Enön, Kemal Ersin Pirinç, Prof. Dr. Remzi Tözün, Ahu Yaşar Aydın, Levent Karadeniz, İbrahim Bozan, Av. Cemal Dayıoğlu, Av. Pınar Altuoğ Tüfekçioğlu, Cenk Gönenç, Ali Araptarlı, Denizhan Ege, Arda Nal, Çetin Öner, Gürhan Ozanoğlu, Esat Akbülbül.

ALİ FATİNOĞLU'NUN LİSTESİNDE KİMLER VAR?

Ali Fatinoğlu, sarı kırmızılı kulübün 19 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 26 Mayıs'ta yapılacak Seçimli Olağan Genel Kurul'da başkanlığa resmen aday olduğunu açıkladı ve yönetim kurulu listesini divan kurulu başkanlığına bildirdi.

Fatinoğlu'nun Galatasaray Başkanı olması halinde sarı kırmızılı kulübü yönetecek geniş kadroda; 4 profesör, 3 öğretim görevlisi, 3 bankacı, 17 iş adamı, 7 avukat, 3 profesyonel üst düzey yönetici, 1 mimar, 2 medya yöneticisi ve 1 ilaç sektörü sahibi yer aldı. 44 kişilik listede 24 Galatasaray Lisesi mezunu yer alırken, asil yönetim 2 kadın 8 erkekten oluşacak.

DURSUN ÖZBEK: HİZMET ETMEYE ADAYIM

Yönetim kurulu aday listesini divan kuruluna sunan Özbek, şu açıklamayı yaptı:

"Büyük Türkiye'nin taraftarıyla, kulübüyle, şanlı tarihiyle en büyük camiasına, Galatasarayımıza hizmet etmeye adayım. Azimle, omuz omuza çalışacak yeni bir ekiple birlikte ortak amaç için ter dökmeye adayım. İlgiye ihtiyaç duyan her konuyu özenle çözerek, başarılarımızı kalıcı kılmaya adayım. Geleceği içinde bulunduğu her kulvara taşıyacak, yeniliklere öncü olmak için adayım. Ekonomik istikrar ve maddi bağımsızlık için adayım. Doğduğu lisesi ile 500 yıllık bir kültür kaynağı olan camianın birlik içinde layık olduğu gibi yönetilmesi için adayım. Taraftarı, profesyonel ve amatör takımları, teknik heyetleri, lisesi ve yönetimiyle tek yürek olarak başarıya koşan Galatasaray için adayım. Ekip arkadaşlarımla bu armanın, bu büyük sevdanın, 30 milyonluk Galatasaray camiasının neferi olmak için adayız."

Özbek, bir basın toplantısıyla açıklamayı planladığı adaylığını, Galatasaray Futbol Takımı'nın şampiyonluk yarışını etkilememek adına basın duyurusuyla yapmayı uygun bulduğunu aktardı.