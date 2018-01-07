Gheorghe Hagi, Fireontina'da top koşturan 19 yaşındaki oğlu Ianis Hagi için İtalya'ya gitmiş ve oğlunun daha fazla oynayabileceği bir takıma, en azından kiralık olarak transferi için görüşmeler yürütmüştü. İtalyan ve Rumen basını, Ianis Hagi'yi Fatih Terim'in istediğini ve genç futbolcunun babası gibi Galatasaray'da forma giyebileceğini haberleştirmişti. Romanya'da çıkan son haberlere göre Ianis, Romanya'ya babası Gheorghe ile birlikte döndü. Havalimanında görüntülenen ikiliden Ianis'in, babası Gheorghe'nin şampiyon takımı Viitorul'a transfer olacağı kaydedildi.

2016 yılında Serie A ekibine transfer olan Ianis, babası gibi 10 numara mevkisinde görev yapıyor. 2 milyon Euro bonservis bedeliyle Çizme'nin yolunu tutan genç futbolcu, Aradan geçen sürede Serie A'da sadece 2 maça çıkabildi. Toplamda ise 48 dakika süre alabildi.

"SÖZ VERDİKLERİ HİÇBİR ŞEYİ YAPMADILAR"

Geçen günlerde Rumen basınına açıklamalar yapan Gheorghe Hagi, oğlunun durumuyla ilgili olarak "Ianis'i oynayabileceği bir takıma göndermek istiyordum ancak Fiorentina'da 18 aydır düzenli forma şansı bulamıyor. Bize söz vermişlerdi, oynatmayacaklarsa neden söz verdiler? Söyledikleri hiçbir şeyi yapmadılar! Söz verdiklerinde ben de oradaydım. Kariyerinden 1,5 yıl kayboldu! 21 yaş altı oyuncular arasında en iyi 100 futbolcu arasında gösteriliyor, oynaması lazım! Çok sıkı çalışıyor ancak bir türlü forma şansı bulamıyor. Futbol oynayabileceği başka bir yere, hiç olmazsa kiralık olarak gidebilir." ifadelerini kullanmıştı.

2009 yılında Gheorghe Hagi'nin kurduğu Viitorul Constanta'da forma giyen Ianis, aynı zamanda 16 yaşında kaptanlık pazubandını takmıştı. Ianis, Ağustos 2015'te lig maçında sahaya kaptan olarak çıkarak Romanya futbolunun en üst liginde en genç kaptanlık yapan futbolcu rekorunu kırmıştı. Hagi'nin Galatasaray'da oynadığı 1998 yılında dünyaya gelen Ianis, İstanbul doğumlu olduğu için Türkiye pasaportu sahibi.

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