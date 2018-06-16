BELHANDA'YA TALİP ÇIKTI!
Fotomaç'ın haberine göre; UEFA'dan aldığı ceza sonrasında Feghouli ve Belhanda gibi yüksek maliyetli oyuncularla ne yapacağını kara kara düşünen Galatasaray'a beklediği müjde Marius Sumudica'dan geldi.
Suudi Arabistan'ın Al Shabab takımıyla anlaşan Rumen hocanın menajeri, Albayrak'ı arayarak Belhanda'yı sordu; oyuncuyla görüşmek için izin istedi. Albayrak'tan onay çıkarken şimdi gözler Faslı yıldız ile yapılacak görüşmeden haber bekleniyor.
8.75 milyon Euro'ya Dinamo Kiev'den transfer edilen Belhanda'nın 10 milyon Euro'ya satılması planlanıyor.
YILDIZ FUTBOLCUDAN FLAŞ HAREKET
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Leicester City'nin Nijeryalı yıldızı Ahmed Musa, sosyal medyadan Galatasaray mesajlarını beğendi.
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını CSKA Moskova'da kiralık olarak geçiren golcü oyuncunun adı bir süredir Üç Büyükler'le birlikte anılıyordu.
Önce Galatasaraylı taraftarlar, Ahmed Musa'nın Twitter'dan paylaştığı fotoğrafın altını "Come to Galatasaray" (Galatasaray'a gel) yorumlarıyla doldurdu. Musa ise bu mesajlara kayıtsız kalamayarak atılan tweet'lerin önemli bir kısmını beğendi.
GOMIS KAFA KARIŞTIRIYOR!
Süper Lig’de Galatasaray formasıyla 29 kez fileleri havalandırarak gol kralı olan ve kariyer rekorunu kıran 32 yaşındaki Bafetimbi Gomis, transfer dönemindeki tavırlarıyla kafa karıştırıyor.
Hem performansı hem de sempatik kişiliğiyle kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen Fransız futbolcu, menajeriyle birlikte Galatasaray’a haber göndererek sözleşmesine zam istiyor.
Fanatik'te yer alan habere göre menajer Mendy, Galatasaraylı yöneticilerle yaptığı görüşmede, Çin’den yıllık 7 milyon Euro civarında teklif aldıklarını, Sarı- Kırmızılı kulüpteki mukaveleye zam düşünülmemesi halinde bunu değerlendirmek istediklerini iletti. Galatasaray’dan yılda 3 milyon 350 bin Euro garanti ücret alan Gomis konusunda, yönetimin tavrı çok net.
Kulüp başkanı Mustafa Cengiz, “Değerini bulması halinde Gomis’i satabiliriz” diyerek transfer mesajını verdi. Sarı-Kırmızılılar şimdi, menajer Mendy’nin bahsettiği Çin kulüplerinden gelecek teklifleri bekliyor. Bir yandan da tecrübeli futbolcunun yerine yapılabilecek, Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir golcü arayışı devam ediyor.
EMRE MOR'A 11 GARANTİSİ!
Sarı-Kırmızılılar, UEFA’dan gelen, “Sattığın kadar oyuncu al” yaptırımı nedeniyle önceliği bonservisi elinde olan ve kiralanmaya müsait oyunculara veriyor. Bu doğrultuda sezon bittiğinden beri gündemde olan, ancak kulübü Celta Vigo’nun, “Bizimle kalacak” dediği Emre Mor tekrar liste başı oldu.
Fanatik'in haberine göre Bu doğrultuda sezon bittiğinden beri gündemde olan, ancak kulübü Celta Vigo’nun, “Bizimle kalacak” dediği Emre Mor tekrar liste başı oldu.
Galatasaray Yönetimi, İspanyol kulübünün soğuk yaklaşımı nedeniyle, kiralama kontratına satın alma opsiyonu koydurmayacak. Bunun yerine genç yetenek için ilk 11’de oynatma garantisi verilecek.
İSTANBUL'DA REHABİLİTASYON!
Bu şekilde Celta, sezon sonunda Şampiyonlar Ligi’nde ve Süper Lig’de düzenli olarak forma giymiş, tecrübe kazanmış bir yeteneğe sahip olacak. Bu sezon psikolojik sorunları sebebiyle iki kez kadro dışı kalan Emre Mor, bu yöntemle bir anlamda rehabilite edilecek.
UEFA'YA ZARAR YAZILMIYOR!
Operasyonun Galatasaray açısından kârı ise kiralama bedeli ve Emre Mor’a ödenecek para dışında bir maliyetin bulunmaması. Bu rakamlar, UEFA’nın yaptırımına göre zarar hanesine yazılmayacak. Sarı-Kırmızılılar da en azından 3 kulvarda birden yarışacağı bu kritik sezonda, kadrosunda önemli bir kanat oyuncusu opsiyonuna sahip olacak.
ÜÇ BÜYÜKLER, KALINIC'İN PEŞİNDE!
Ezeli rakipler Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, bu kez saha dışında karşı karşıya geliyor! İtalya basınında çıkan iddialara göre Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, Milan'ın ünlü golcüsü Nikola Kalinic'in peşinde!
La Gazzetta dello Sport'un haberinde Galatasaray, Kartal ve Kanarya'nın 30 yaşındaki santrfora ciddi bir ilgi duyduğu ancak henüz somut bir teklifte bulunmadığı kaydedildi.
Gazete, sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan oyuncuyu üç takımın da kiralamak istediğini ancak Milano ekibinin buna yanaşmadığını kaydetti. İddiaya göre Kalinic'ten ciddi bir gelir elde etmek isteyen Milan yönetimi, oyuncuyu 25 milyon euro karşılığında başka bir kulübe satmak istiyor.
GALATASARAY'DAN LAXALT TAARRUZU
Transfer çalışmalarını dört bir koldan sürdüren Galatasaray'la ilgili İtalyan basını gündem yaratacak bir haber yayımladı. Oyuncunun formasını giydiği Genoa'da yayım yapan yerel televizyon kanalı Primo Canale'nin internet sitesi, Cim Bom'un Uruguaylı sol kanat oyuncusu için taarruza geçtiğini yazdı.
Sözleşmesi 2022'de sona erecek olan 25 yaşındaki oyuncu için telaffuz edilen bonservis bedeli ise dudak uçuklatacak cinsten. İddiaya göre Genoa, Sarı Kırmızılı yönetimden en az 15 milyon Euro istemesine karşın 12 milyon Euro artı bonuslar karşılığında anlaşma sağlanabilir. Ne var ki Galatasaray'ın finansal fair play kuralları nedeniyle bu ücreti karşılayabilmesi çok zor görünüyor. (Fanatik)
TELLES'TEN EKSTRA PARA!
Eski Galatasaraylı yeni Porto'lu Alex Telles için Paris Saint-Germain, Liverpool ve Chelsea yarışıyor. Galatasaray, Telles'i 6.5 milyon Euro'ya Porto'ya satarken bir sonraki satışta kârdan yüzde 10 pay hakkına sahip. Telles'in serbest kalma ücreti 40 milyon Euro.
Bu durumda kâr 33,5 milyon Euro olacak ve bunun yüzde 10'u da 3.35 milyon Euro'ya denk geliyor. Galatasaray bu transferin sonuçlanmasıyla kasasına bu kadar para eklemiş olacak.
IMBULA AŞKI ALEVLENDİ!
Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta sahada eski gözdesi için yeniden devreye girdi. Hedefteki isim Giannelli Imbula.
Takvim'de yer alan habere göre geçtiğimiz sezon Igor Tudor'un istediği isimler arasında yer alan 25 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, Stoke City'den kiralık olarak Fransız temsilcisi Toulouse'un yolunu tutmuştu. Imbula'yı takibini sürdüren Galatasaray, Premier Lig'den düşen Stoke City'e kiralama teklifi yaptı.
İŞTE GALATASARAY'IN LİSTESİ
UEFA’nın Finansal Fair Play yaptırımları doğrultusunda transfer yaparken bonservis bedeli ödemekten kaçınan Galatasaray, kiralık ve kontratı elinde olan oyunculara yöneldi. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Başkan Mustafa Cengiz’in menajerlere ‘Bize kiralık futbolcu getirebilirler’ sözlerinden sonra kulübe pek çok isim önerildi. İşte gündemdeki futbolcular:
KURT ZOUMA: Chelsea, geçen sezon Stoke City’ye kiraladığı 24 yaşında, 1.90 boyundaki Fransız stoperi yeniden kiralamayı düşünüyor. Kiralama ücretinin düşürülmesine çalışılıyor. Çok yönlü Kurt Zouma ihtiyaç halinde sağ bek ve ön libero da oynayabiliyor.
NDİAYE: Fatih Terim, devre arasında 16 milyon Euro’ya Stoke City’ye satılan Ndiaye’yi yeniden kadroda görmek istiyor. Ancak Ada ekibi, küme düşse de şu an için kiralamaya yanaşmıyor.
İMBULA: Cimbom, Ndiaye olmazsa yine Stoke City’den İmbula’yı istiyor. İngiliz ekibi, geçen yıl Toulouse’a kiraladığı Giannelli İmbula’yı kiralamaya sıcak bakıyor.
EMRE MOR: Kanada takviye talep eden Fatih Terim, ilk kez Milli Takım’a aldığı Emre Mor için bastırıyor. Celta Vigo’dan ayrılmak istiyen Emr de G.Saray’a gelmek istiyor. Bu transfer için Emre kulübünü iknaya çalışıyor.
BRUMA: Terim, Rodrigues’in iyi bir rakama satılması halinde Leipzig’de gözden düşen Bruma’yı kiralık olarak alınabileceğini yönetime iletti. İmparator, Rodrigues satılmasa bile cazip bir rakam olursa Bruma’nın kiralanmasını istiyor.
AHMED MUSA: Aslan, Gomis Çin’e satılırsa iki, kalırsa da bir golcü alacak. Bu sezon CSKA Moskova’da kiralık oynayan Leicester Cityli Ahmed Musa gündemdeki yerini koruyor. Nijeryalı forvet için İngilizler’le dirsek teması sürüyor.
DOUMBİA: Cimbom’un forvet olarak düşündüğü Ahmed Musa dışındaki alternatifi Sporting Lizbon’da top koşturan Seydou Doumbia... 31 yaşındaki Fildişili, Sporting’de yedek kalmaya başladı.
DENAYER VE NAGATOMO SATILIK
Kemer sıkan Sarı-Kırmızılılar’ın, Nagatomo ve Denayer’i yeniden kiralama düşüncesi kulüplerine takıldı. G.Saray gibi mali konularda UEFA’yla sıkıntısı olan İnter, bir yıllık sözleşmesi kalan Japon oyuncuyu satıp para kazanmak istiyor.
Başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak, rakamı 2 milyon Euro’ya düşürüp işi bitirmeye çalışıyor. Manchester City de Jason Denayer’i kiralamayı değil, satmayı düşündüklerini iletti. İngilizler kapıyı yüksek rakamlardan açıyor. Bu yüzden kiralık olmadığı takdirde Denayer’den umut kesilecek.
DONK: BENİM AÇIMDAN SORUN YOK
Sözleşmesi sona eren Ryan Donk, Galatasaraylı yöneticilerle görüştüğünü, anlaşmaya son şeklin verilmesini beklediğini söyledi. Tatile çıkan Hollandalı oyuncu, henüz imza atmamasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Ben kalmak istediğimi yönetime ilettim. Bana daha önce UEFA’yla yapılacak anlaşma sonrası karara bağlama sözü verilmişti. Rakamsal konularda son görüşmeler yapılıyor.
Benim açımdan hiçbir sorun yok. Benim açımdan inişleri, çıkışları olan çok garip bir sezondu. Galatasaray’da kalmak, Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istiyorum.
Terim beni, ben onu anladım. Verdiği şansı iyi kullandım. Bir oyuncu için güven çok önemlidir. Bunu bana verdi. Ben de onu mahcup etmediğimi düşünüyorum. Kendisine çok teşekkür ediyorum."
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