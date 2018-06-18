Fotomaç'ın haberine göre Şampıyonluğun ardından kupanın keyfini çıkartan Galatasaray'da tatil sona erdi; Şampiyonlar Ligi için kollar sıvandı. UEFA'dan 78 milyon euro'luk bütçe kopartan sarı-kırmızılılar, Fatih Terim'in isteği doğrultusunda güçlü bir kadro oluşturmak için bugünden itibaren çalışmalara başladı.
Öncelikli olarak forvet, forvet arkası ve ön libero transferi yapılması planlanırken Ahmed Musa, Giannelli Imbula ve Emre Mor isimleri öne çıktı.
CİMBOM'A 'EVET' DEDİ
CSKA'ya veda eden ve Galatasaraylı taraftarların kendisi için sosyal medyada 'kop gel' mesajlarına beğeni yapan Ahmed Musa'nın, menajeri aracılığıyla Cimbom'a "Evet" dediği belirtildi.
Yönetim şu anda Musa'nın bonservisini elinde bulunduran Leicester City ile pazarlık masasında... Bu hafta içinde bu anlaşmanın resmiyete dökülmesi ve Leicester ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun kiralanmasına kesin gözle bakılıyor.
AHMED MUSA SOSYAL MEDYADAN GÖZ KIRPTI
Nijerya Milli Takımı ile Dünya Kupası için Rusya'da bulunan Musa, "Galatasaray'a gel" ve "Havaalanında seni bekliyoruz. Hazır mısın?" tweet'lerini beğendi.
GEÇEN YIL DA İSTEDİ
Galatasaray yönetimi, Fransız orta alan oyuncusu Giannelli İmbula'nın transferinde de önemli mesafe kat etti. Stoke City ile kiralama konusunda anlaşmanın sağlandığı ve İmbula ile görüşmelerin de bugünden itibaren yeniden başlayacağı bildirildi.
25 yaşındaki İmbula, geçen sezon İgor Tudor'un transferde öncelikli hedefiydi. Fakat Stoke City teklifi kabul etmeyince yönetim de Osmanlıspor'dan Badou Ndiaye'yi kadrosunu katmıştı.
MUĞDAT VE SİNAN İMZALIYOR
Transfere yoğunlaşan Galatasaray'da ilk imzayı Muğdat Çelik'e imza attıracak. Akhisar ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki futbolcu ile 2 1 yıllık anlaşma yapılacak. Ardından sözleşmesi sona eden Sinan Gümüş'ün mukavelesi uzatılacak.
EMRE MOR, GALATASARAY'DA YENİ SAYFA AÇMAK İSTİYOR
Galatasaray’da Fatih Terim’in kadroda görmek istediği oyuncular arasında yer alan Emre Mor ile ilgili gelişmeler yaşanıyor. Borussia Dortmund’dan sonra Celta Vigo’da da aradığı ortamı bulamayan genç yıldızın, ailesi ile yaptığı görüşmede yeni bir sayfa açma kararı aldığı öğrenildi.
Gazete Habertürk'te yer alan habere göre bu doğrultuda Sarı-Kırmızılı takımdan gelecek teklife ‘evet’ diyeceği öğrenilen Emre Mor’un kulübünden de kendisine kolaylık sağlanmasını isteyeceği öğrenildi. Aslan’ın Emre’yi satın alma opsiyonu ile kiralamayı düşündüğü ancak satın alma opsiyonunun düşük tutulmasının talep edileceği kaydedildi.
DÜNYA KUPASI'NDAN SONRA İMZALIYOR!
Öte yandan Sarı-Kırmızılı takıma dönmesi an meselesi olan Badou Ndiaye’nin Dünya Kupası’nın ardından imza atacağı, Stoke City ile yapılan görüşmelerde oyuncunun kiralanması için anlaşmaya varıldığı ortaya çıktı.
GOMIS'İN RESTİNE REST!
Ücretine zam isteğiyle ayrılık sinyalleri veren Bafetimbi Gomis konusunda menajeri Etienne Mendy’nin sürekli kulübe baskı yapması, yönetimi çileden çıkardı.
Fanatik'in haberine göre Çin’den önemli teklifler aldıklarını ve oyuncusuna yıllık 7 milyon Euro garanti ücret önerildiğini tekrar Galatasaray’a ileten Mendy, “Gomis’in 3 milyon 350 bin Euro’luk maaşına zam yapın ya da teklifleri değerlendirmemize izin verin” diyerek resti çekti. Sarı-Kırmızılılar da reste restle karşılık verdi.
Yönetim, “Resmi teklifi getirin konuşalım, ücret artışı yapmayacağız” mesajını gönderdi. Hebei China Fortune ve Shanghai Shenhua gibi kulüplerde adı anılan Gomis konusunda dedikodulardan sıkılan Galatasaray’ın kurmayları, artık resmi teklifi görmek istiyor.
10 milyon Euro’nun üzerinde bir rakama Cim Bom’un Gomis’in satışına onay vereceği öğrenildi. Garanti ücreti 3 milyon 350 bin Euro olan Bafetimbi Gomis, transferi sürecinde geçen sezon Galatasaray’dan 2.5 milyon Euro imza parası almıştı.
Başarı bonusu olarak Gomis’e 200 bin Dolar şampiyonluk primi ödendi ve puan başı 5 bin Euro olmak üzere toplam 375 bin Euro da ek ücret verildi. 29 golle Süper Lig’de kral olan Gomis, geride bıraktığımız sezon toplamda 6.4 milyon Euro (35 milyon TL) kazandı.
BACCA VE TORRES!
Fotomaç'ta yer alanhabere göre normal şartlar altında hücum hattına zaten 1 takviye yapacak olan Galatasaray’da, Gomis ayrılırsa planlar değişecek. Fransız santrforun Çin’e gitmesi durumunda Sarı-Kırmızılılar forvete 2 transfer yapacak.
Özellikle bunlardan biri Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir isim olacak. Menajerler tarafından Aslan’a önerilen Fernando Torres, gündemdeki yıldızlardan. İspanyol santrforun Atletico Madrid ile sözleşmesi bitti ve bonservisi elinde bulunuyor. 34 yaşındaki Torres; Liverpool, Chelsea, Milan ve Atletico Madrid gibi hep üst düzey takımlarda oynadı.
İspanya Milli Takımı formasını da 110 kez terleten Torres, 38 gol attı. Bu oyuncuyla ilgili teknik direktör Fatih Terim’in vereceği yanıt kilit rol oynayacak. Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki Torres, geçen sezon çıktığı toplam 45 karşılaşmada 10 gol, 2 asistle oynadı.
BACCA KİRALANABİLİR!
Galatasaray’ın radarına giren diğer üst düzey forvet de Carlos Bacca. Geçen sezonu Villarreal’de kiralık olarak geçiren 31 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu, Milan’a geri döndü. Ancak İtalya’da mutlu olmayan Bacca, ayrılmayı düşünüyor.
2020’ye kadar mukavelesi bulunan Bacca, 1 sezonluğuna kiralanabilir. Galatasaray’da forvet konusundaki girişimler, Gomis’in durumu netleştikten sonra resmen başlayacak.
Kiralık oynadığı Villarreal’de toplam 43 resmi maça çıkan Bacca, 18 gol attı. Kolombiyalı forvetin bonservisi Milan’da bulunuyor.
GÜNDEM PODOLSKI!
Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray'a eski futbolcusu Lukas Podolski'den flaş bir mesaj geldi: "Geri dönmemi ister misiniz?" Abdurrahim Albayrak geçtiğimiz günlerde Fairplay Career şirketinden bir menajerle buluşmuş ve bu görüşmenin Beşiktaşlı Gökhan Töre için yapıldığı iddia edilmişti.
Ancak işin aslı bambaşka çıktı... Tunuslu menajer Nesim Touhari'nin sanıldığı gibi Gökhan Töre değil Podolski için sarı-kırmızılılara teklifte bulunduğu bildirildi. Podolski'nin mesajını ileten Touhari'nin "Podolski Galatasaray'a dönmek istiyor" dediği bildirildi.
BONSERVİS ÖDENMEYECEK
Geçen sezon başı 2.6 milyon euro'ya Japonya'nın Vissel Kobe takımına giden 33 yaşındaki Alman forvetin Uzakdoğu tercihinden pişman olduğu ve ayrılmak istediği kaydedildi. Poldi'nin kariyerinin son dönemlerinde bir kez daha Devler Ligi heyecanı yaşamak istediği için G.Saray'a bu mesajı gönderdiği bildirildi. Podolski'nin ayrıca 2019'da bitecek sözleşmesini feshederek bonservis ödenmeden gelebileceği bilgisi de paylaşıldı.
GALATASARAY'DA NE YAPTI?
2015-16 sezonu başında geldiği Galatasaray'da 75 resmi karşılaşmada forma giyen Podolski 34 gol, 18 assit üretmişti. Sarıkırmızılı takımla 1 Türkiye Kupası, 2 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.
NAGATOMO İÇİN KAYNAK BULUNDU!
Galatasaray, Nagatomo'nun bonservisini Carole ve Cavanda'nın satışından elde edilecek mali kaynak ile karşılayacak. Carole'e Alaves ve Troyes'dan teklif var.
Sabah'ın haberine göre Cavanda'yı ise kiralık gittiği Standard Liege almak istiyor. Bu iki oyuncudan 2.5 milyon Euro bekleyen sarı-kırmızılılar, Melo için Inter'den alacağı 500 bin Euro bonusu da Japon yıldızın transferinde kullanacak.
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