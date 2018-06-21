GENÇLEŞTİRME OPERASYONU!
Sporx'in haberine göre Fatih Terim'in Galatasaray'ı gençleştirme planında yer alan adayları şöyle:
Güven Yalçın (B.Leverkusen)
Yaş: 19
Oynadığı bölge: Orta saha/Forvet
Mert Müldür (Rapid Wien)
Yaş: 19
Oynadığı bölge: Stoper
Muhayer Oktay (Düsseldorf)
Yaş: 19
Oynadığı bölge: Orta saha
Rahmetullah Berişbek (Gençlerbirliği)
Yaş: 19
Oynadığı bölge: Orta saha
Emre Mor (Celta Vigo)
Yaş: 20
Oynadığı bölge: Kanat
Barış Alıcı (Altınordu)
Yaş: 20
Oynadığı bölge: Orta saha
Yılmaz Kılıç (Wehen)
Yaş: 19
Oynadığı bölge: Stoper
Zeki Çelik (İstanbulspor)
Yaş: 21
Oynadığı bölge: Sağ bek / Stoper
Erce Kardeşler (Altınordu)
Yaş: 24
Oynadığı bölge: Kaleci
Cedric Carrasso’nun ayrılması, Eray İşcan’ın da bekleneni verememesi sonrasında yedek kaleci arayışlarında ortaya çıkan isim de Erce Kardeşler oldu. Altınordu’da yetişen ve bu sezon TFF 1. Lig’deki performansı ile beğeni kazanan 24 yaşındaki file bekçisi G.Saray’ın da hedefi durumunda. Oyuncunun 2020’ye kadar kontratı bulunuyor. Erce'yi Standart Liege de istiyor
İLK TEKLİF KAMPTA!
Galatasaray, Ahmed Musa transferini bir an önce bitirmeye kararlı! Bonservisi Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de olan futbolcunun kiralanmaya uygun olduğu bilgisini alan sarı-kırmızılı yetkililer, yıldız oyuncuya ilk teklifi Dünya Kupası kampında yapacak! İşte o sözleşmenin detayları...
Galatasaray'ın hocası Fatih Terim'in forvet adayları listesinde ilk sırada yer alan Ahmed Musa için operasyon CSKA başlıyor!
Fanatik'te yer alan habere göre Sarı-Kırmızılılar'ın günlerde Ingiliz kulübü Leicester City ile menajerler aracılığıyla gizli bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.
Nijeryalı futbolcunun kiralanmaya uygun yıllık olduğu bilgisini aldığı ortaya çıktı! Galatasaray Yönetimi şimdi, 25 oyuncuya teklif götürmeye hazırlanıyor!
İŞTE SÖZLEŞME DETAYLARI
Bir süredir sosyal medyada Galatasaray taraftarıyla temas halinde olan Ahmet Musa, kulübü Leicester City'de yıllık yaklaşık 3,2 milyon Euro kazanıyor. Cim Bom'da hedef, bırakmak 2.5 milyon Euro'ya anlaşıp, kalan bedelin yine Leicester tarafından ödenmesi!
Sezonun ikinci yarısını eski kulübü CSKA Moskova'da geçiren Nijeryalı futbolcu için Ruslar'ın da benzer bir yol izlediği belirtildi.
UEFA ZARAR YAZMAYACAK!
Anlaşma sürecini kupa sonrasına bırakmak istemeyen sarı-kırmızılılar, Nijerya'nın 2018 Dünya Kupası'nda ilk teklifi yapmayı planlıyor.
Eğer yıldız futbolcu kiralık gelmek için Leicester'da kazandığından daha fazla bir ücret talebinde bulunmazsa, mutabakat sağlanmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Galatasaray ayrıca İngiliz ekibine de belli bir kiralama ücreti ödeyecek. Ancak bu para bonservis alımı olmadığı için UEFA tarafından zarar hanesine yazılmayacak.
MILIK BOMBASI!
Galatasaray transferde ilk bombayı patlatmak üzere. Finansal Fair Play anlaşması gereği bonservis sattığı kadar oyuncu alabilecek olan Cimbom, forvete dünyaca ünlü bir yıldızı kiralık getiriyor.
Sarı-kırmızılılar, Napoli'nin Polonyalı golcüsü Arkadiusz Milik konusunda önemli mesafe kat etti. Galatasaraylı yöneticilerin İtalyan kulübü ile yaptığı ilk görüşmelerden olumlu sonuç aldığı ve Milik'in kiralanması konusunda Napoli ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.
İtalyan basınında da yer alan haberlere göre Arkadiusz Milik, 1 yıllığına kiralık gelecek. Yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle iki sezondur Napoli'ye fazla katkı sağlayamayan ve 'hayal kırıklığı' olarak görülen Milik, ülkesi Polonya ile 2018 Dünya Kupası'nda yer alıyor.
Napoli tarafını çözen Galatasaraylı yöneticilerin, oyuncunun menajeri ile de temas kurduğu öğrenildi. 24 yaşındaki golcü de ikna edilirse Milik, gelecek sezon Galatasaray formasını giyecek.
Ajax'ta yıldızını parlatan 1.86'lık santrfor 2016 yazında 32 milyon euro bonservisle Napoli'ye transfer olmuş ve adını dünyaya duyurmuştu.
WILSHERE DEFTERİ YENİDEN AÇILDI!
Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler arasında yer alan Jack Wilshere defteri yeniden açıldı. Gelecek sezon orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, İngiliz kulübü ile sözleşmesi sona eren Wilshere ile temasa geçmiş, 26 yaşındaki oyuncu, kulübü ile görüştükten sonra hareket edeceğini belirtmişti.
Fotomaç'ın haberine göre Arsenal ile son görüşmelerini yapan Wilshere beklediği teklifi alamadığını ve Arsenal'den ayrıldığını açıkladı.
Ayrılığı sosyal medya adresleri üzerinden duyuran İngiliz futbolcu, "Kulüp yöneticilerinin ardından teknik direktörümüz Unai Emery ile görüştüm. Ancak yaptığım görüşme sonrasında bana fazla seçenek bırakılmadı. Niyetim 17 yıldır olduğum bu kulüpte devam etmekti. Ama yeni teknik direktörle yaptığımız görüşmenin ardından ayrılma kararı aldım" sözlerine yer verdi.
8 NUMARA BULUNDU
Wilshere'den gelen açıklama Finansal Fair Play nedeniyle transferlere bonservis bedeli ödemek istemeyen ve 8 numara arayan Galatasaray yönetimini memnun etti.
Başarılı oyuncunun kulübü ile tamamen bağlarını koparmasının ardından sarı-kırmızılılar tekrar atağa geçti ve futbolcuya yıllık 3.5 milyon Euro teklif edildi. Şimdi Jack Wilshere'dan yanıt bekleniyor.
IMBULA BİTMEK ÜZERE!
Leicester City'den Ahmed Musa ile el sıkışan Sarı-Kırmızılılar, bonservisi İngiltere'nin Stoke City takımında bulunan Giannelli Imbula'yı kadrosuna katmak için önümüzdeki günlerde İngiltere seferine çıkacak. Fotomaç'ta yer alan habere göre; Galatasaray'da Fatih Terim'in özellikle kadroda görmek istediği Imbula için şartlarını zorlayacak yönetim, taraftarı bir kez daha mutlu etmek istiyor.
Galatasaray Yönetimi'nin Fransız ön libero ile büyük oranda anlaştığı ve Stoke City'li yöneticilerle pazarlıkta elinin bir hayli güçlü olduğu öğrenildi. Geçen sezon Toulouse'da kiralık olarak forma giyen Imbula, güçlü fiziği ve bitmek bilmez enerjisiyle dikkat çekiyor.
Geçen sezon Toulouse'da 28 lig maçına çıkan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Imbula, bu karşılaşmalarda 1 gol atarken göstermiş olduğu performansla teknik ekipten geçer not aldı. Kanat-forvet olarak Ahmed Musa ile anlaşan Cimbom, Imbula'yı da alarak orta sahayı güçlendirecek.
İngiliz temsilcisi Stoke City ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan Giannelli Imbula, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması nedeniyle transfere 'Evet' dediği de gelen haberler arasında.
NAGATOMO'DA MUTLU SON
Devre arasında Inter'den kiralanan ve sergilediği performansla herkesin beğenisini kazanan Yuto Nagatomo yeniden Galatasaray'da... Teknik direktör Fatih Terim'in mutlaka alınmasını istediği Japon oyuncu için Inter'le yapılan pazarlıklar meyvesini verdi. 4 milyon euro'dan kapıyı açan İtalyanlar, yönetimin 3 milyon euro'da diretmesi üzerine geri adım attı ve anlaşma sağlanmış oldu.
Fotomaç'ta yer alan habere göre yönetim, Yuto Nagatomo'ya da bir diğer beki Mariano'nun ücretini önerdi. Galatasaray forması giymeyi çok isteyen Japon sol bek yıllık 2.3 milyon Euro'yı hiç düşünmeden kabul etti. Birkaç gün içinde resmi imzaların atılması bekleniyor.
GOMIS'İN MENAJERİNDEN AÇIKLAMA!
Sezonun tamamlanmasının ardından Bafetimbi Gomis'in Galatasaray'dan ayrılacağı yolundaki haberler havada uçuşurken en yetkili ağızdan yalanlama geldi.
Fransız yıldızın menajeri Pierre Frelot, Marsilya ve Çin iddialarının doğru olmadığını söyledi. Canal + Football kanalına konuşan Frelot, "Zubizarreta ile herhangi bir görüşmem olmadı. Marsilya'ya dönmek ya da Çin'e gitmemiz gibi bir durum söz konusu değil" diye konuştu.
AŞILAMAYACAK SORUNLAR DEĞİL
Gomis'in İstanbul'da çok mutlu olduğunu ifade eden Fransız menajer ayrıca, "Kariyerindeki ilk şampiyonluğun keyfini çıkarıyor. Gelecek sezon katılacağı Şampiyonlar Ligi için hazırlık yapıyor." yorumunu yaptı.
Menajer ayrıca çıkan haberlere yönelik de açıklamalar yaptı. Frelot, "Kulüp ile bazı görüşmelerimiz var ama aşılmayacak sorunlar değil" sözlerini kullandı. Bafe menajerliğini Mendy'den alıp Frelot'a vermişti. G.Saray yönetimi de, Gomis'in rest çektiği ve ücretine artış talep ettiği iddialarının doğru olmadığını açıkladı.
YASİN'DEN BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI!
Galatasaray 2014 yaz transfer döneminde Kayseri Erciyesspor'dan transfer edilen Yasin Öztekin'in sözleşmesi bu ay sonunda bitiyor... Her fırsatta Galatasaray'ı sevdiğini ve kalmak istediğini belirten tecrübeli futbolcunun yeni sezonda takımda devam edip etmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.
Güneş'in haberine göre Çeşme'de ailesiyle birlikte tatil yapan yıldız oyuncu, Galatasaray'la sözleşme yenilemek için görüşmelerin devam ettiğini açıkladı. Yasin, "Galatasaray'la görüşmeler nasıl gidiyor yeni sözleşme için anlaştınız mı?" sorusuna, "Şu an için net bir şey yok. Menajerim görüşmeleri sürdürüyor."
"Ancak henüz bir anlaşma sağlayamadık. Benim ilk tercihim her zaman Galatasaray… Dört yıldır buradayım ve bir birinden önemli başarılar yaşadım. Galatasaray'da kalmak istiyorum. İnşallah yeni sezon öncesinde anlaşma sağlarız. Olmazsa yolumuza bakarız" diye cevap verdi.
BEŞİKTAŞ'I YALANLAMADI
Tecrübeli futbolcu, Beşiktaş'a gideceği yönünde çıkan haberlere de açıklık getirdi. Siyah-Beyazlı kulüple ilgili çıkan bu haberleri yalanlamayan Yasin, Kartal'a da yeşil ışık yaktı.
Yasin, "Evet, Beşiktaş'la ilgili çıkan haberler doğru. Var bir şeyler. Karşılıklı görüşmeler oldu. Her şey nasip kısmet. Olacağı varsa olur. Kısmet diyelim" ifadelerini kullandı.
GALATASARAY'DA KRİTİK GÖRÜŞME!
UEFA'nın getirdiği yaptırımlar gereğince kadro kısıtı konulan Galatasaray'da, Fatih Terim, ayrılıkların da kulübe yakışır şekilde olması gerektiğini belirterek 2018-19 sezonu planlamasında yer bulamayan oyuncularla kendisi görüşme kararı aldı.
Hürriyet'te yer alan habere göre geçmiş yılların aksine kadroda düşünülmeyen futbolcularla menajeri üzerinden iletişime geçilmeyecek. Daha önce ayrılmak istediği oyuncularla problemler yaşayan sarı kırmızılılarda Terim bu futbolcuları ikna etmek için onlarla bire bir görüşecek.
Artık dikkatli adımlar atmak zorunda olan sarı kırmızılılarda Fatih Terim, ilk olarak planlamada yer almayan Tarık Çamdal ile görüşecek. Ardından kadroda düşünülmeyen ve teklifler alan Carole, Cavanda ve görüşülüp 1 yıl sözleşmesi olan futbolcular bu samimi yaklaşımla ikna edilmeye çalışılacak.
Fatih Terim, geçen sezon devre arasında 'ayrılmam' diye tutturan Nigel De Jong ile de bizzat kendisi görüşüp konuşmuş ve kulübü 1 milyon 250 bin euroluk ödemeden kurtarmıştı.
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