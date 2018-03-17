Galatasaray yönetimi sezon başından bu yana uygulanan ‘özel prim vermeme’ kuralını, bugün oynanacak Fenerbahçe derbisine özel olarak kaldırdı.

Gazete Habertürk'ten Erhan Telli'nin haberine göre; maçtan önce oyuncularına prim sözü vermeyen Sarı-Kırmızılı yönetim, eğer 18 yıldır Kadıköy’de galip gelememe hasreti son bulursa, prim bombasını maçtan sonra soyunma odasında patlatacak. Futbolcuların Kadıköy’den zaferle ayrılmaları halinde, Futbol AŞ Başkanvekili Abdurrahim Albayrak, Başkan Mustafa Cengiz’le belirledileri primi bizzat soyunma odasında tüm takıma açıklayacak.

Sezon başından bu yana hiçbir maça özel prim alamayan Galatasaraylı oyuncular, galip gelmeleri halinde oynadıkları süreye göre 15 ila 20’şer bin Euro arasında değişen özel prime kavuşacak.

TERİM 5, KOCAMAN 3!

İki teknik adam bugüne kadar 10 maçta karşılaşırken, Fatih Terim, rakibine 5’e 3’lük üstünlük sağladı. İki karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Kocaman’ın, İstanbulspor’u çalıştırdığı dönemde Terim’in 1 yenilgisi, 2 galibiyeti bulunuyor. G.Saray-F.Bahçe rekabetinde ise taraflar 7 kez karşılaşırken, Terim 3 kez kazandı, 2 kez kaybetti, 2 maç da berabere bitti.

GOMIS'İ HIRS BASTI!

Aslan’ın gol makinesi Bafetimbi Gomis, gözünü Fenerbahçe derbisine dikti. Günlerdir bu maça özel olarak hazırlanan ve yakın çevresine mutlaka Kadıköy’de gol atmak istediğini söyleyen Fransız oyuncu, idmanlarda ekstra çalışmalar yaptı. İlk yarıda F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzon’a karşı oynadığı üç maçta gol bulamayan Gomis, bu konudaki şanssızlı- ğını da kırmayı arzuluyor. G.Saray, ligde 61 kez ağları sarsarken, Gomis bu gollerin 25’ine imza attı. F.Bahçe’nin toplam attığı gol sayısı ise 49’da kaldı.