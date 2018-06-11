Habertürk Spor'un haberine göre; sezonu şampiyon olarak tamamlayan Aslan’ın yeniden yeşil zemine ineceği tarih belli oldu. Önümüzdeki yıla güçlü şekilde girmek isteyen teknik direktör Fatih Terim, normalden birkaç hafta önce oyuncularının Florya’da toplanmasını istedi. 28 Haziran’da topbaşı yapacak olan Sarı-Kırmızılılar, Temmuz’un başında ise ilk kampını gerçekleştirmek üzere yurt dışına çıkacak. Dünya Kupası’nda boy gösterecek isimler ise 2. kamp döneminde takımlarına katılacak.

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