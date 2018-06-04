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Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; gelecek sezon hem Şampiyonlar Ligi’nde hem de Süper Lig’de başarıyla mücadele edecek bir kadro kurmayı planlayan deneyimli teknik adamın şu an için ilk önceliği ise forvet hattı...