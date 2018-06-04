Fatih Terim önderliğinde 21. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray’da transfer çalışmaları başladı.
İmparator, bir taraftan gidecek isimleri belirlemeye çalışırken, diğer yandan da eksik bölgeler için oyuncu arayışlarını sürdürüyor.
Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; gelecek sezon hem Şampiyonlar Ligi’nde hem de Süper Lig’de başarıyla mücadele edecek bir kadro kurmayı planlayan deneyimli teknik adamın şu an için ilk önceliği ise forvet hattı...
Attığı 29 golle hem şampiyonlukta büyük rol oynayan hem de krallık sevinci yaşayan Bafetimbi Gomis’in yanına aynı düzeyde bir oyuncu alınmasını isteyen Fatih Terim, bu konudaki talebini de yönetime iletti.
‘EREN’E GÜVENİYORUM AMA...’
Transfer çalışmalarıyla ilgili olarak yönetimle bir görüşme gerçekleştiren deneyimli teknik adam, Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’yla birlikte 3 kulvarda birden mücadele edeceklerini hatırlatıp, Gomis’in tek başına yetersiz kalabileceğini söyledi.
Golcü transferinin çok önemli olduğunu vurgulayan İmparator’un şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:
“Tüm kulvarlarda bizi taşıyacak kadroyu oluşturmalıyız. Bu sezon Gomis çok yalnız kaldı. Gomis sakatlansa forvette sıkıntı yaşayabilirdik.
Eren’e güveniyorum, onu gelecek yıl daha fazla kullanacağım ancak yine de Gomis’in yanına mutlaka bir forvet almalıyız.”
EMRE GÜN SAYIYOR
Celta Vigo’nun kiralamaya sıcak baktığı Emre Mor, G.Saray’a imza atmak için gün sayıyor.
Kendisine A Milli Takım kapılarını açan ve kariyerinden ilerlemesine sebep olan teknik direktör Fatih Terim’le yeniden buluşmak isteyen genç yetenek, bir an önce Florya zeminine çıkmanın hayalini kuruyor.
Transferde resmi adımları atmak için UEFA kararını bekleyen Sarı-Kırmızılı yönetim ise Emre’den beklemesini istedi.
Kısa sürede açıklanacak kararın ardından 21 yaşındaki oyuncu G.Saray’a transfer olacak.
SHAQIRI PLANI
Feghouli’nin performansını sezon içerisinde genel olarak istikrarsız bulan Teknik Direktör Fatih Terim, G.Saray’daki 3. döneminde de istediği ancak Bayern Münih’e kaptırılan Xherdan Shaqiri’nin bu sefer alınmasını istiyor.
İsviçreli oyuncu için temaslarını sürdüren G.Saray yönetimi ise transferin maliyetini minimum seviyede tutma hedefinde...
İsviçre Milli Takımı’yla Rusya’da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası’nda boy gösterecek olan 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu kadroya katmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, elini çabuk tutmak istiyor.
10 gün kalan turnuva öncesi deneyimli oyuncunun transferini bitirmek isteyen Cengiz yönetimi, böylelikle oyuncunun piyasası artmadan imzayı attırmak istiyor.
Yöneticilerin kendi aralarında yaptığı konuşmada “Rusya’ya gitmeden bonservisini alalım. turnuvadan sonra bu oyuncunun maliyeti daha da yükselebilir” ifadelerini kullandığı öğrenildi.
TEK ENGEL UEFA
Oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray yönetimi diğer taraftan da UEFA’nın vereceği nihai kararı bekliyor.
Başkan Mustafa Cengiz’in şimdilik transfer eli kolu bağlanırken, bu cumaya kadar açıklanacak olan kararın ardından düğmeye basacak olan Sarı-Kırmızılılar, ilk olarak Shaqiri transferine odaklanacak.
Ardından ise yine Dünya Kupası’nda boy gösterecek isimlerin transferi, bir an önce bitirilmeye çalışılacak.
‘GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR’
Stoke City’den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan ve G.Saray’ın radarında olan Xherdan Shaqiri, İsviçre basınına konuştu.
Transferiyle ilgili ortaya atılan iddialara yanıt veren Shaqiri, “Bazı görüşmeler sürüyor. Birkaç şey netleştikten sonra konu hakkında açıklama yapacağım” ifadelerini kullandı.
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